Bronte. Riprogrammata l’attività anestesiologica

Nei giorni scorsi, a causa dell’improvvisa e contestuale assenza per malattia di due anestesisti e di altri due per astensione obbligatoria, sono state sospese nel presidio brontese le attività di assistenza anestesiologica in elezione.

La Direzione Strategica dell’Asp di Catania ha dato mandato al direttore del Dipartimento di Emergenza di provvedere tempestivamente a garantire la ripresa dell’attività in sinergia con il reparto di Anestesia e Rianimazione di Biancavilla.

BRONTE – Riprogrammata l’attività di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale di Bronte. Prevista già domani la ripresa degli interventi chirurgici.

Nei giorni scorsi, a causa dell’improvvisa e contestuale assenza per malattia di due anestesisti e di altri due per astensione obbligatoria, sono state sospese nel presidio brontese le attività di assistenza anestesiologica in elezione. Garantiti, invece, tutti i servizi essenziali, quelli in emergenza-urgenza, la guardia attiva e il Punto nascita.

Per far fronte alla criticità la Direzione Strategica dell’Asp di Catania, ha dato mandato al direttore del Dipartimento di Emergenza di provvedere tempestivamente a garantire la ripresa dell’attività programmata, assicurando, in sinergia con il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Biancavilla, la turnazione degli anestesisti, fino al rientro in servizio degli operatori del reparto.

Com. Stam.