Bronzo per Reusa e 6 azzurri in finale in Coppa Europa Giovanile

Al Pavilhão da Encosta do Sol a Soure l’azzurro Matteo Reusa ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella prima gara della stagione di Coppa Europa Boulder.

Sono stati 6 gli azzurri a conquistare il pass per la finale di questa prima tappa europea: nella categoria U17 il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris si è piazzato al 6° posto (totalizzando 119,5 punti e realizzando 2 top flash su 4 top raggiunti) e il torinese Matteo Tranquilli al 10°. Nell’U19 l’anconetana Stella Giacani si è posta al comando della classifica femminile (con 149.6 punti), e nel comparto maschile il mantovano Riccardo Vicentini, il fiorentino Giovanni Bagnoli e il pinerolese Matteo Reusa hanno guadagnato l’accesso alla finale piazzandosi rispettivamente al 3°, 4° e 7° posto.

Gi altri azzurri di U17, il fiorentino Emiliano Zingrini, il veronese Pietro Franzoni e il bergamasco Andrea Locatelli, si sono piazzati rispettivamente al 15°, 21° e 37° posto. La trevigiana Virginia Bresolin ha terminato in 13° posizione, la bresciana Carolina Gradaschi in 23°, la romana Leonora Lucarelli in 30°, la veneziana Giorgia Zanetti in 42° e la lecchese Alice Marcelli in 66°.

Nella categoria U19 la vipitenese Matilda Liù Moar ha concluso al 17° posto, la meranese Emma Benazzi al 25°, la ravennate Nicole Francesconi al 28° e la romana Elena Brunetti al 42°. L’altro romano Tommaso Milanese si è piazzato in 21° posizione e il teatino Francesco Marchionni in 35°.

Le finali hanno regalato alla squadra italiana l’emozione del bronzo in U19, grazie all’ottima prestazione di Matteo Reusa, che ha terminato la gara col punteggio di 69.3 ed è salito sul terzo gradino del podio dopo il belga Laporte e il francese Claude.

Giovanni Bagnoli ha conquistato il 6° posto, Riccardo Vicentini l’8°, Stella Giacani purtroppo non è riuscita a bissare la super prova della semifinale e si è classificata all’8° posto. Nell’U17 Andrea Ludovico Chelleris ha terminato la prova in 6° posizione, Matteo Tranquilli in 8°.

Una gara che ha evidenziato quindi prove di buona qualità per la squadra azzurra, e un esordio di alto livello per Reusa, che ha cominciato subito ad accumulare punti preziosi per il circuito di Coppa. La prossima sfida europea si disputerà dal 9 all’11 maggio a Graz, in Austria

