BRUGNOLA e GATTI – IRONIA CON L’APP “TINDER IS THE NIGHT” 

“Tinder is the Night”: uno specchio dell’amore moderno. – Lo spettacolo teatrale Tinder is the Night porta sul palcoscenico un tema estremamente attuale: le relazioni nell’era digitale, un mix di solitudine e ricerca di connessioni autentiche.

Ambientato in una società in cui le app di dating come Tinder hanno rivoluzionato il modo di conoscere persone, la pièce racconta le avventure di due amiche che cercano amore, sesso o, semplicemente, un po’ di compagnia, rivelando le sfide e le contraddizioni dell’intimità nel XXI secolo.

-Un racconto corale di vite connesse e disconnesse.

La trama si sviluppa attraverso un racconto corale che intreccia le vite di diversi personaggi, ognuno alla ricerca di qualcosa che va ben oltre una semplice “match”. C’è chi spera di trovare l’anima gemella, chi fugge dalla solitudine e chi, invece, usa la tecnologia come scudo per non affrontare la vulnerabilità delle relazioni reali. La narrazione esplora come la ricerca di connessioni immediate, spesso superficiali, possa scontrarsi con i desideri più profondi di amore e comprensione.

-Ironia e dramma nel mondo digitale.

Con un taglio ironico e a tratti drammatico, Tinder is the Night riesce a raccontare le difficoltà di un’epoca in cui le relazioni sono dominate dalla velocità, dall’immagine e da una costante sensazione di scelta infinita. Lo spettacolo non si limita a criticare il mondo delle app, ma riflette anche sulle nuove dinamiche di potere nelle relazioni e su come le aspettative siano state trasformate dalla tecnologia.

Il testo è brillante, capace di passare con agilità da momenti di grande leggerezza e comicità a riflessioni più amare. Le conversazioni che nascono dalle schermate virtuali si intrecciano con dialoghi interiori e sentimenti non detti, creando un mosaico emotivo complesso e coinvolgente.

-Un cast che dà vita alla fragilità umana.

Le attrici, Cinzia Brugnola e Rachele Gatti, impeccabili nelle loro interpretazioni, riescono a rendere credibili personaggi in bilico tra la maschera che indossano online e la vulnerabilità che emerge nel mondo reale. Il pubblico non può fare a meno di riconoscersi in almeno uno dei protagonisti, specchiando le proprie esperienze in quelle rappresentate sulla scena.

Le performance si muovono tra il comico e il tragico, con monologhi che scavano nella solitudine contemporanea e dialoghi veloci che ricreano le dinamiche fugaci delle chat online. I personaggi oscillano tra l’essere vittime e carnefici di un sistema che li invita a “scorrere” via persone come fossero oggetti da selezionare su uno scaffale.

-La scenografia e la regia: un mondo frammentato.

La scenografia minimalista, dominata da luci fredde e spazi geometrici, richiama la frammentazione della vita digitale, in cui tutto appare a portata di mano, ma è difficile da afferrare. Lo spazio scenico, riempito da maglie bianche con al centro di ciascuna il soprannome di ogni tipologia di ragazzo incontrato su tinder, crea un effetto comico e riflessivo.

-Uno specchio dell’amore moderno.

Tinder is the Night è uno spettacolo che fa riflettere su come la tecnologia abbia cambiato non solo il modo di incontrare nuove persone, ma anche il nostro rapporto con noi stessi e con la solitudine. L’uso delle app di dating è qui il pretesto per parlare di fragilità, desideri e insicurezze, offrendo uno spaccato sincero e toccante delle relazioni moderne.

Con ironia, profondità e una scenografia che amplifica il senso di alienazione, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su come, in un mondo iperconnesso, il vero rischio sia quello di restare emotivamente disconnessi. Una pièce che riesce a essere attuale e universale, parlando tanto di Tinder quanto del desiderio umano, eterno, di amare ed essere amati.

di Giorgia Pellegrini

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/PnRK9dUZiaE?feature=shared