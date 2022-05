Bruno Euronics torna a EtnaComics e si conferma protagonista  della decima edizione del festival siciliano dedicato al gaming

L’insegna sarà l’unico retailer tech presente alla manifestazione che si svolgerà presso il centro fieristico ‘Le Ciminiere’ di Catania dal 1° al 5 giugno.

Nei 300 mq in mostra le ultime novità videogame e i giochi più desiderati dai piccoli, tante zone demo e un’area“shop” per approfittare delle offerte proposte da Bruno Euronics esclusivamente per i visitatori che affolleranno i padiglioni

Catania – Bruno Euronics torna a EtnaComics – l’appuntamento dedicato al fumento, al gioco e alla cultura Pop – che dopo due anni di stop animerà di nuovo dal 1° al 5 giugno il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. L’insegna sarà l’unico retailer tech presente alla manifestazione e tra i main sponsor.

Bruno Euronics sarà infatti protagonista della decima edizione del festival con uno stand di circa 300 metri quadrati totali, di cui 50 di area “shop” e 250 interamente dedicati all’esposizione dei prodotti più amati e desiderati, dove le migliaia di visitatori della manifestazione catanese – dai gamer appassionati ai più piccoli con le loro famiglie – potranno sperimentare i migliori videogame e giochi, in tante aree demo.

I responsabili clienti dei negozi Bruno Euronics saranno presenti nello stand con i promoter dei brand partner per accogliere e assistere i tanti curiosi e videogiocatori, illustrare le ultime novità e coinvolgere il pubblico in nuove ed emozionanti esperienze

Inoltre i visitatori potranno scoprire quanto possa essere spettacolare giocare su uno schermo TV grazie agli innovativi modelli gaming di Hisense e LG, apprezzati anche dai giocatori professionisti di eSports: una nuova frontiera di definizione e reattività che Bruno Euronics fa vivere proprio a EtnaComics.

Il retailer di origine catanese dedica a questo festival anche una serie di promozioni che stimoleranno certamente la voglia di acquisto: basterà accedere ai QRcode trasmessi sui maxi-schermi presenti nello stand per valutare le tante offerte con importanti sconti dedicate a EtnaComics. Occasione perfetta per arricchire o rinnovare la propria dotazione “game”. La scelta di una comunicazione promozionale digitale e non attraverso i classici volantini – in linea con il mood green della manifestazione – è voluta da Bruno per ridurre lo spreco di carta a favore dell’ambiente e sfruttare i media virtuali molto apprezzati dai consumatori, soprattutto più giovani.

Ma non è tutto! GiampyTek, all’anagrafe Pietro Prestigiacomo, uno degli youtuber italiani più famosi e seguiti – nonché siciliano – sarà presente il 1° giugno dalle ore 14.30 presso lo stand di Bruno Euronics per incontrare i suoi tantissimi fan e perché no, sfidarli in sessioni gioco. GiampyTek dedicherà spazio alla presenza del socio Euronics a EtnaComics anche sui suoi profili social.

Infine Bruno Euronics ha lanciato ieri un contest sulla piattaforma TikTok che permetterà ai primi 25 tiktoker che duetteranno sulle note di “Non si nomina Bruno” – divenuta per l’occasione “Si nomina Bruno” e cantata dai fratelli Aiello per EtnaComics – di ricevere un ticket per l’accesso alla manifestazione.

Con questa partecipazione a EtnaComics, che nell’ultima edizione ha registrato 85.000 presenze diventando la terza manifestazione di settore in ordine di importanza sul territorio nazionale, Bruno Euronics conferma ancora una volta la sua attenzione al gaming e alle nuove generazioni e la volontà di presidiare questo mondo con attività “out to the store” emozionanti e coinvolgenti.

Informazioni su Euronics Bruno

Con la recente apertura di Carini, la società Bruno conta in totale 32 punti vendita diretti in Italia, di cui 23 in Sicilia, 6 in Veneto e Friuli Venezia Giulia, 3 in Calabria. Nel 2021 la società ha espresso un fatturato di 400 milioni di euro, giro d’affari che la pone al vertice delle realtà imprenditoriali italiane della Sicilia, oltre che tra i principali player del canale dell’elettronica di consumo.

Informazioni su Euronics

Euronics Italia è il Gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, con un fatturato nel 2021 di 2,87 miliardi di euro (Iva inclusa). È costituito da 10 imprenditori italiani presenti su tutto il territorio nazionale con 460 punti vendita a marchio Euronics e le insegne Comet e Sme. I Soci hanno raggiunto una marketshare di assoluto rilievo nelle regioni da loro presidiate grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e promuovere la loro identità locale. Euronics Italia nasce nel 2001 dall’evoluzione di GET – il consorzio nato dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore – e ha anche attivamente contribuito alla nascita di Euronics International, che oggi conta oltre 8.000 negozi in 35 Paesi con un fatturato di 23,2 miliardi di euro.