BRUNORI SAS è ospite di ALESSANDRO CATTELAN in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Brunori Sas, da cantautore a produttore di vino “In azienda sono quello che assaggia” La passione per i vini è diventata per Brunori Sas anche un lavoro “Ma diciamo che io nell’azienda sono quello che assaggia. – scherza il cantautore calabrese nel raccontare ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova” la sua esperienza come produttore di vini naturali in Calabria

“Non sono un grande esperto né di come si faccia né tantomeno di lavoro in campagna. Faccio solo la foto, com’è giusto che sia”. Un amore verso una vita rurale idealizzata che lo stesso Brunori prende in giro nel suo ultimo singolo “La ghigliottina” “Io ogni volta che canto qualcosa, la canto prima di tutto a me stesso e anche quest’anno ho fatto la foto di compleanno in vigna ma è durata tipo tre secondi, poi sono subito tornato sul divano a controllare i like!” scherza con Alessandro Cattelan.

Brunori e l’autarchia calabrese, “La Calabria è la vera locomotiva d’Italia”

“Non sono un grande esperto di vini.” confessa Brunori Sas ospite del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova” “Io sono molto autarchico, conosco solo i vini calabresi, gli altri non ci interessano – e aggiunge scherzando – Noi siamo stati promotori dell’autonomia differenziata, perché crediamo che possa premiare la Calabria, che è sempre stata un po’ la locomotiva d’Italia… e quindi cerchiamo di pompare e stimolare i prodotti calabresi!”

Sui primati della sua terra, Brunori Sas prosegue: “Anche all’interno della mia band ho dei musicisti che hanno quell’idea per cui qualsiasi cosa è nata comunque in Calabria. Vanno a prendere quei siti, “attendibili” diciamo, di grande portata internazionale dove si dice tipo ‘Il jazz è nato in Calabria’. Dunque noi ci stiamo convincendo e convinciamo anche gli altri’” “Beh non può non essere vero!” commenta scherzosamente il conduttore Cattelan.

Brunori Sas “Mia figlia ha gusti retrò: ama Heidi, John Lennon e Bambi”

Tanti gli aneddoti della vita da papà di Brunori Sas, a partire dalla scelta di prodotti di svago un po’ retrò della piccola Fiammetta “È in fissa con Heidi – racconta il cantautore calabrese che entusiasta aggiunge – Ma la sigla di Heidi è un capolavoro! La batteria che suona da Dio, secondo me è Tullio De Piscopo! Il suono di quella batteria, andatevelo ad ascoltare, sembrano gli LCD Soundsystem!” Tra le altre passioni della figlia di 3 anni del cantautore, “esce pazza per il video di Hey Jude” racconta Brunoris Sas “ama John Lennon”, e in fatto di cartoni animati preferiti, il cantautore commenta: “come cartoni quelli Disney, ma sempre quelli vintage. Abbiamo provato a farle vedere Nemo, ma lei era abituata a Dumbo, Bambi…” “Bambi io non ce la faccio.” confessa il conduttore di Supernova Alessandro Cattelan, e Brunori aggiunge: “Devo dire che Bambi l’ho visto per la prima volta con lei e quando c’è stata la scena della mamma ho guardato lei e nulla e allora mi sono detto, ‘vedi allora non è legata a sua madre come pensavo!’”

