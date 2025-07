“BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG”: al cinema dal 30 luglio al 6 agosto

Arriverà al cinema solo dal 30 luglio al 6 agosto come evento speciale BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG, il documentario diretto dalle pluripremiate registe Grace Lee e Patty Ahn che accende i riflettori sul fandom dei BTS, noto come ARMY (acronimo di Adorable Representative M.C. for Youth), oggi composto da oltre 90 milioni di fan in continua crescita a livello globale.

I biglietti per l’uscita cinematografica in sale selezionate saranno in vendita a partire da mercoledì 2 luglio su www.btsarmymovie.com e su nexostudios.it. Fan e spettatori di tutto il mondo possono visitare il sito www.btsarmymovie.com per ulteriori informazioni e per ricevere aggiornamenti.

Da Seul a Los Angeles, da Dallas a Città del Messico, ARMY è ovunque.

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG esplora il fandom appassionato che ha proiettato i BTS – icone pop del XXI secolo – tra i nomi più noti al mondo. Il film racconta storie di fan al ReactorCon, un evento dedicato ai BTS a Lewisville, Texas; di un maestro di danza a Seul che insegna le coreografie della band; e di chi, dal 2013, lavora instancabilmente per far scalare le classifiche al gruppo.

Contrariamente agli stereotipi che dipingono i fan del pop come semplici adolescenti urlanti, ARMY è un movimento intergenerazionale, culturalmente consapevole e socialmente attivo, tanto variegato quanto il mondo stesso. Il film cattura lo spirito collettivo e attivista che rende ARMY un simbolo di speranza e unità in un mondo sempre più frammentato.

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG è un film fatto DAI fan PER i fan. Al centro ci sono proprio loro. Il documentario ne celebra la creatività, resilienza e il profondo legame emotivo con i BTS. Sebbene radicato nel mondo del fandom, il film affronta temi universali come il senso di appartenenza, l’identità e l’amore per sé stessi.

“Non esistono i BTS senza ARMY, e non esiste ARMY senza BTS. Siamo entusiaste di portare il pubblico in un viaggio emotivo, alla scoperta di un fandom che ci ha fatto ridere, commuovere e riflettere. Siamo state costantemente colpite dalla potenza, dalla creatività e dall’umorismo dei fan — e speriamo che anche gli spettatori lo siano” hanno dichiarato le registe Grace Lee e Patty Ahn.

I film sui BTS hanno generato numeri da record al botteghino in tutto il mondo, con performance eccezionali in sala e numerose presenze in replica. BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG offre uno sguardo inedito sull’intenso legame emotivo tra la band e i suoi fan, raccontato attraverso storie personali, movimenti globali del fandom e memorabili momenti live.

Il film è diretto da Grace Lee e Patty Ahn, prodotto da Eurie Chung, Grace Lee, Nora Chute e Patty Ahn. I produttori esecutivi sono il premio Oscar® Morgan Neville, Caitrin Rogers e James Shin. Il montaggio è di Oscar Vazquez e Aldo Velasco, la fotografia di Jerry Henry, e le musiche originali sono firmate da Andrew Orkin.

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG ha debuttato in anteprima mondiale al SXSW 2025 ad Austin, Texas, con proiezioni sold out, standing ovation e apprezzamento da parte dei fan dei BTS e degli appassionati di cinema. Il film è stato presentato in festival selezionati in tutto il mondo, tra cui Copenaghen, Messico, Hawaii e Los Angeles, accolto con entusiasmo da spettatori e membri di ARMY.

Distribuito a livello internazionale da Trafalgar Realising, in Italia BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG è distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

About BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. Sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME. I BTS sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.