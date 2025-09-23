BTS MOVIE WEEKS: al cinema dal 24 settembre al 5 ottobre

Arriva nelle sale “BTS MOVIE WEEKS”, la celebrazione cinematografica globale delle iconiche performance delle pop star del XXI secolo, i BTS.

Ora che RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook hanno assolto il servizio militare obbligatorio, il palcoscenico è pronto per il loro tanto atteso ritorno. In arrivo sui grandi schermi di tutto il mondo a settembre e ottobre, con oltre 2.000 cinema in più di 65 territori, “BTS MOVIE WEEKS” offrirà agli ARMY il miglior evento di warm up prima dell’inizio di questo nuovo capitolo della carriera della band.

Con quattro film-concerto appositamente selezionati dalla leggendaria carriera dei BTS, il festival mostrerà la crescita e l’evoluzione del gruppo nel tempo, offrendo un momento di celebrazione mondiale. Ogni film è stato appositamente rimasterizzato in 4K e audio in surround 5.1 per l’evento cinematografico. Questi appuntamenti speciali sul grande schermo, arricchiti da attività speciali online e offline per i fan, promettono un coinvolgimento profondo per gli ARMY di tutto il mondo.

Programma BTS MOVIE WEEKS

Da mercoledì 24 settembre:

BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered

BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered

Da mercoledì 1 ottobre:

BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered

BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered

I biglietti per “BTS MOVIE WEEKS”, presentato a livello globale da Trafalgar Releasing e HYBE, saranno in vendita dal 10 settembre alle 15.00. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla vendita dei biglietti, visitare il sito BTSMOVIEWEEKS.COM e nexostudios.it. In alcuni cinema selezionati saranno disponibili maratone di concerti speciali. Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito ufficiale.

Distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing, in Italia BTS Movie Weeks è distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered

Il gran finale della serie “The Most Beautiful Moment in Life” dei BTS, dove la storia della giovinezza brilla più che mai: <BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered>. Dalla tenerezza persistente di “Autumn Leaves” e “Butterfly” alle esibizioni esplosive di ‘FIRE’, “Save ME” e “EPILOGUE: Young Forever”, la storia che ha definito i BTS come li conosciamo oggi prende vita sul grande schermo!

o Produzione: HYBE MEDIA STUDIO

o Risoluzione: 4K

o Audio: 5.1

BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered

I BTS hanno consolidato il loro status globale con la loro prima vittoria ai Billboard Music Award e la loro ascesa fulminea è immortalata in modo potente in <BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered>. Le esibizioni individuali e di gruppo si caratterizzano da voci morbide e rap poetico, mentre le esibizioni elettrizzanti di “Blood Sweat & Tears”, ‘DNA’ e “MIC Drop” mettono in mostra la portata amplificata del tour. Un capitolo fondamentale del viaggio dei BTS viene raccontato al cinema per tutti i fan.

o Produzione: HYBE MEDIA STUDIO

o Risoluzione: 4K

o Audio: 5.1

BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered

Un’espressione mozzafiato del vero amore e del significato dell’esistenza sotto un cielo stellato: <BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered>. Un potente mix di emozioni ed energia, reso possibile da una produzione di altissimo livello e da straordinarie immagini LED. Questa serata storica ha segnato i BTS come il primo gruppo coreano ad esibirsi come headliner al Wembley Stadium di Londra, e le loro emozionanti voci riecheggeranno ora nei cinema di tutto il mondo.

o Produzione: HYBE MEDIA STUDIO

o Anno di produzione

o Risoluzione: 4K

o Audio: 5.1

BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered

Una “FESTA” unica nel suo genere che ha superato il tempo e lo spazio, unendo BTS e ARMY in un unico grande evento: <BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered>. Uno spettacolare concerto all’aperto che ha ripreso lo spirito di un vero festival. Il calore e la gioia della celebrazione dell’ottavo anniversario tornano vibranti e indelebili sul grande schermo.

o Produzione: HYBE MEDIA STUDIO

o Anno di produzione: 2025

o Risoluzione: 4K

o Audio: 5.1

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. Sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME. I BTS sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards. A giugno 2025 i BTS si sono finalmente riuniti al completo, con il ritorno di tutti e sette i membri dal servizio militare. La band svelerà nuova musica nella primavera del 2026, segnando un ritorno destinato a entrare nella storia della cultura pop.

