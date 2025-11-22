Buccheri La Ferla voce ai ragazzi delle scuole e alla Procura sulla violenza contro le donne

In occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» il 25 novembre alle ore 9,30 nell’Aula Polifunzionale del nosocomio», le Direzioni dell’Ospedale Buccheri La Ferla, hanno organizzato momenti di riflessione e sensibilizzazione aperti alle scuole, alla cittadinanza e al personale sanitario tutto.

L’iniziativa è offerta all’interno del programma organizzato da Fondazione Onda ETS con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 200 ospedali con il Bollino Rosa, tra cui l’Ospedale Buccheri La Ferla, che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info-point, e distribuzione di materiale informativo.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Silvana Polizzi, che accompagnerà il pubblico in un racconto dedicato a Franca Viola, simbolo del coraggio femminile e della rivoluzione culturale che in Italia ha dato il via alla fine del matrimonio riparatore.

A illustrare e descrivere una prospettiva istituzionale e giuridica sarà la Procura della Repubblica, rappresentata dal Procuratore Aggiunto Laura Vaccaro, che illustrerà le iniziative e gli strumenti attualmente in campo per contrastare la violenza di genere e di sostegno alle vittime.

Protagonisti della giornata saranno gli alunni dei Licei “Danilo Dolci, Ernesto Basile e Pietro Piazza”, che attraverso diverse forme artistiche e creative: musica, poesia, performance e lavori visivi, daranno voce alle nuove generazioni, portando un messaggio di consapevolezza, rispetto e responsabilità sociale.

«La violenza sulle donne è un gravissimo problema di salute con pesanti ripercussioni fisiche, psicologiche e sociali – ha dichiarato il Direttore Sanitario dell’Ospedale, dott. Dario Vinci. La cultura della prevenzione passa anche attraverso il dialogo con le scuole, le istituzioni e la comunità. Giornate come questa rappresentano un impegno concreto per rafforzare reti di ascolto, protezione e speranza. All’interno dell’Ospedale abbiamo realizzato azioni di sostegno, servizi di consulenza e di altra tipologia rivolti alle donne».

La Giornata sarà arricchita dall’allestimento di un “Memoriale” in ricordo di tutte le vittime e alcuni posti saranno occupati dal cartello POSTO OCCUPATO. Inoltre, sarà presente un operatrice del “Centro Antiviolenza Lia Pipitone – ass. Millecolori Onlus”, per distribuire materiale informativo riguardante i centri di ascolto, i numeri antiviolenza e i centri di accoglienza.

L’Ospedale Buccheri La Ferla favorisce una cultura della cura, dell’ascolto e della tutela dei più fragili, ponendosi come luogo di accoglienza non solo sanitaria, ma anche umana e comunitaria.

«Vogliamo confermare il nostro impegno – ha dichiarato Fra Gianmarco Languez, il Superiore dell’Ospedale – nel promuovere una cultura del rispetto e della tutela, affinché nessuna donna rimanga sola davanti alla violenza. Nel 2022 all’interno della Struttura, abbiamo installato una panchina di colore rosso, come quello del sangue, sulla quale è riportato il Numero Verde Gratuito Antiviolenza 1522. La nostra missione, ispirata ai valori dell’Ordine Ospedaliero, ci richiama ogni giorno all’accoglienza e alla dignità della persona. La violenza sulle donne è una ferita che riguarda tutti. Come comunità ospedaliera, vogliamo essere segno di vicinanza, sostegno e testimonianza di un amore che cura e che non giudica. Dobbiamo attuare giornalmente azioni condivise per il contrasto alla violenza di genere e per far crescere la cultura del rispetto e contemporaneamente sensibilizzare dipendenti, pazienti e cittadini sul tema della violenza di genere».

Di sera, dal 21 al 27 novembre l’edificio della Direzione Amministrativa dell’Ospedale si tingerà di rosso, A tutti, durante la settimana, i volontari dell’AVULSS consegneranno un fiocchetto rosso da indossare sugli abiti.

