Bulgari e Save the Children celebrano 15 anni di partnership di successo con il lancio di un nuovo pendente e della campagna #Withmewithyou

With me, with you. Con me, con te e con tutti coloro che credono nell’importanza della causa filantropica. Dal 2009 Bulgari è al fianco di Save the Children nel sostenere i bambini più vulnerabili del mondo.

Da 15 anni Bulgari è orgoglioso partner di Save the Children a cui ha devoluto oltre 105 milioni di dollari, raccolti attraverso le vendite della collezione di gioielli in argento creata appositamente dalla Maison romana per sostenere la causa condivisa. Un traguardo ambizioso, che ha consentito di raggiungere oltre di 2 milioni di bambini in 37 paesi del mondo, garantendo istruzione di qualità, empowerment dei giovani, risposta alle emergenze e lotta alla povertà, e ora, un punto di partenza. Un percorso per garantire un futuro a tanti bambini, che è stato costruito nel tempo, passo dopo passo, con un’ampia gamma di progetti a lungo termine che hanno avuto un impatto positivo sulle singole vite di molte persone.

Ma c’è ancora molto lavoro da fare per i 468 milioni di bambini che vivono in aree colpite da conflitti, per i 222 milioni di bambini e adolescenti impattati da situazioni di crisi che necessitano di sostegno educativo, così come per i 153 milioni di bambini che soffrono la fame in tutto il mondo.

“Camminare a fianco di Save the Children per gli ultimi quindici anni è stato un grande onore per Bulgari.” ha commentato Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari. “Insieme, siamo stati pionieri nel creare una partnership che porta avanti negli anni progetti a lungo termine per dare sostegno concreto a milioni di bambini. Oggi celebriamo quest’importante anniversario con l’obiettivo di non fermarci, ma di andare avanti con la stessa forza e la stessa passione condivise finora nel dare opportunità e illuminare il cammino di tanti altri bambini”.

Forte di questa consapevolezza, in occasione dell’anniversario, Bulgari ha deciso di rinnovare ancora una volta il proprio impegno attraverso il rilascio della nuova campagna #WITHMEWITHYOU e il lancio di un inedito pendente che va ad arricchire la collezione di gioielleria dedicata a Save the Children. Ispirata all’iconica linea B.zero1 Rock, la nuova collana sarà in vendita a 800 € (760 USD) di cui 95 € verranno devoluti all’Organizzazione. A partire dal 1° gennaio 2024, la stessa cifra – aumentata da Bulgari per rafforzare e rinnovare il suo impegno nell’ambito della partnership – sarà devoluta a Save the Children anche per ciascun pezzo venduto della collezione esistente, che ad oggi comprende un anello (600 € / 580 USD), un bracciale (650 € / 620 USD) e altre due collane con pendente, rispettivamente in vendita a 790 € (770 USD) e 700 € (660 USD).

“Save the Children e Bulgari hanno trascorso gli ultimi quindici anni lavorando insieme per rendere il mondo un posto migliore per i bambini. Questo traguardo è una vera e propria pietra miliare di un cammino unico percorso insieme, ma è anche un nuovo magnifico inizio. Sono entusiasta che Bulgari abbia scelto di celebrare questa collaborazione duratura con Save the Children con un nuovo gioiello, vero e proprio simbolo del cambiamento che questa collaborazione ha portato nella vita di milioni di bambini in tutto il mondo. Ogni bambino ha una storia unica di resilienza e forza che merita di essere raccontata e siamo lieti che Bulgari continui a sostenerci in questo impegno.” ha dichiarato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children.

Scattata sotto la direzione artistica del celebre fotografo Fabrizio Ferri, che negli anni ha anche firmato la prima e altre importanti campagne di Bulgari e Save the Children, la nuova campagna #WITHMEWITHYOU si incentra sul legame e sulla connessione fra tutti coloro che entrano a far parte della catena di solidarietà creata da Bulgari e Save the Children.

Nella campagna, la Brand Ambassador di Bulgari Anne Hathaway entra a far parte di questa community, condividendone l’impegno perseguito attraverso un messaggio sull’importanza di andare avanti e continuare a fare ancora di più. La top model Eva Herzigova ci conduce nel mondo di Sumiya, una giovane ragazza del Nepal che ha partecipato al programma Youth Empowerment Bulgari per imparare quali siano i requisiti necessari per avviare un’attività. L’architetto d’immagine Law Roach racconta la storia di Raneem, una rifugiata siriana che vive nel campo profughi di Za’atari, dove ha imparato ad andare oltre i confini grazie al potere dell’istruzione. Il modello e attore Jon Kortajarena offre uno scorcio della vita di A-Dang, bambino proveniente da quello che è considerato uno dei distretti più poveri del Vietnam, che ha aderito ad un programma educativo di Bulgari mirato a garantire un’istruzione bilingue ai bambini delle minoranze etniche in aree remote. Infine, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi esprime la sua ammirazione per Litzy, una giovane ragazza boliviana che ha imparato a prendersi cura di sé stessa, nel segno della resilienza, mettendo in piedi una sua attività di apicoltura.

Le prime immagini della campagna verranno rilasciate il 1° gennaio 2024 sui canali social Bulgari, mentre seguiranno i video a partire dal 7 febbraio 2024. La nuova collana con pendente Bulgari e Save the Children sarà disponibile in esclusiva per la prevendita su Bulgari.com a partire dal 2 gennaio 2024 e in boutique Bulgari selezionate di tutto il mondo dal 15 gennaio 2024.

