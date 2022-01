Buon anno Trapani: finanziati ulteriori 20 milioni di Euro di nuove opere e servizi per la città che vogliamo, ecco l’elenco completo

Ancora una volta la strategia dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tranchida ha trovato adeguato riconoscimento.

Infatti, con decreto del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali sono stati finanziati, a valere sui fondi di cui alla finanziaria del 2020, progetti per un valore complessivo di 20 milioni di Euro.

«Con questi progetti – dichiara il Sindaco Tranchida – grazie anche al cofinanziamento del Comune di poco meno di 1 milione di Euro, si adegueranno scuole, si migliorerà l’impiantistica sportiva, si completerà il recupero delle mura di Tramontana, si interverrà sulla mobilità sostenibile con la previsione di un sistema di corsie preferenziali, e si ristruttureranno Palazzo d’Alì, il teatro Pardo e l’edificio Liberty all’interno della Villa Margherita. Grazie alla preziosa collaborazione dell’esperto arch. Mauro, metteremo in campo nuovi e molteplici interventi che – nell’insieme – sosterranno un equilibrato sviluppo della Città, con attenzione alle esigenze dei giovani, degli operatori turistici e dell’ambiente».

L’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Safina «esprime grande soddisfazione, evidenziando come ancora una volta l’attività avviata con la sinergia degli uffici a partire dall’insediamento dell’Amministrazione Tranchida, nonostante le difficoltà legate all’esiguo numero di tecnici, abbia prodotto un grande risultato, che – peraltro – consentirà di immettere nell’economia del territorio quasi 21 milioni di Euro, che aggiunti agli ulteriori 130 già finanziati, potranno rappresentare un grande volano per lo sviluppo socio economico locale».



A seguire l’elenco dei singoli interventi / progetti che verranno meglio presentati alla città nei prossimi giorni. Per Trapani, un inizio di 2022 davvero da incorniciare.



INTERVENTI ED IMPORTO FINANZIATO

1.

Palazzo d’Alì – Sede del Comune di Trapani

3.955.273,40 €



2.

Realizzazione di un tratto di basolato nella via Botteghelle

422.545,00 €



3.

Basolato via Cucuzzella e via Sant’Anna

308.288,97 €



4.

Realizzazione di una nuova scala d’accesso alle Mura di Tramontana dal Cortile Serraglio Sant’Anna

415.720,22 €



5.

Recupero e apertura varco Mura di Tramontana per mettere in collegamento il Vico Serraglio con il mare

397.034,00 €



6.

Manutenzione di una scalinata e intervento sul soprastante belvedere passeggiata dei tramonti

668.960,00 €



7.

Sistema trasporto pubblico su gomma su corsia riservata (shuttle)

2.800.000,00 €



8.

Teatro Pardo

423.326,29 €



9.

Recupero padiglione liberty e giardino Villa Margherita

181.472,47 €



10.

Scuola d’Infanzia e primaria S.F. d’Assisi via d’Assisi n. 63

1.649.953,00 €



11.

Scuola secondaria ed infanzia D. Rubino Fulgatore via Salvo D’Acquisto n. 4

1.415.483,00 €



12.

Scuola d’infanzia e primaria L. Da Vinci via San Pietro n. 54

3.651.585,20 €



13.

Scuola d’infanzia Don Bosco via Mazzini n. 1

577.277,00 €



14.

Scuola d’infanzia e primaria G. Marconi via Ugo Bassi n. 2

1.681.872,00 €



15.

Campo Coni, impianto di illuminazione

587.489,11 €



16.

Campo Aula, impianto di illuminazione e manto erboso

856.859,81 €

TOTALE FINANZIATO

19.993.139,47 €