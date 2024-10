Buon compleanno CORALINE! Torna al cinema a 15 anni dalla prima uscita il capolavoro d’animazione di Studio Laika

“Essere coraggiosi non significa non avere paura. Significa avere paura e fare comunque la cosa giusta” Neil Gaiman

Ad Halloween il cinema festeggia il 15° anniversario dell’acclamata epopea in stop-motion CORALINE E LA PORTA MAGICA, il film di animazione di HENRY SELICK, regista di Nightmare Before Christmas, che sin dalla sua uscita nel 2009 ha incantato i fan di tutto il mondo sbaragliando il box office. Combinando l’immaginazione visionaria di NEIL GAIMAN, autore del libro best seller illustrato da DAVE MCKEAN, e la creatività dello studio cinematografico LAIKA, CORALINE E LA PORTA MAGICA è un’avventura meravigliosa dalla narrativa avvincente, divertente e piena di suspense per grandi e piccini.

Nominato agli Oscar® 2010 nella categoria “miglior film d’animazione”, è stato il primo film d’animazione ad essere concepito e realizzato in vero 3D stereoscopico e a 15 anni dalla prima uscita è tornato quest’estate a sorpresa nelle sale internazionali raccogliendo oltre 50 milioni di dollari. Ora, dal 31 ottobre al 3 novembre, in onore del suo 15° anniversario, CORALINE riapre la porta magica e torna anche nelle sale italiane, in 2D e in 3D in sale selezionate (elenco a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dall’11 ottobre), in una nuova edizione rimasterizzata che offre un’esperienza immersiva senza precedenti, riportando in vita l’atmosfera oscura e fiabesca che ha reso Coraline un classico moderno. Grazie all’esclusivo contenuto speciale che arricchisce il film, i fan potranno inoltre sbirciare per la prima volta dietro le quinte per osservare il pluripremiato team LAIKA che costruisce le nuovissime versioni dei pupazzi di Coraline, partendo da zero. I membri del team – molti dei quali hanno contribuito alla costruzione dell’originale Coraline – rivisiteranno il design dell’iconico pupazzo per applicare nuove tecnologie all’avanguardia sviluppate dallo studio per i 4 film usciti dopo il 2009.

Quella di Coraline è una storia che ha saputo conquistare ragazzi e adulti. La nostra protagonista scova e attraversa una porta segreta nella sua nuova casa e scopre una versione alternativa della sua vita. All’apparenza, questa realtà parallela è molto simile alla sua vita reale, solo molto più bella. Ma quando questa avventura fantastica e meravigliosamente fuori dagli schemi diventa pericolosa e i suoi genitori “contraffatti” cercano di trattenerla per sempre, Coraline potrà contare solo sulla sua intraprendenza, determinazione e coraggio per salvare la sua famiglia e tornare a casa.

Coraline è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e con i media partner MYmovies e Cultura POP.

