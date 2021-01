Oggi, 21 gennaio 2021, si celebrano i cento anni dalla fondazione del Partito comunista italiano, il più grande partito comunista dell’Europa occidentale.

Il Pci nacque proprio il 21 gennaio 1921 a Livorno come Partito comunista d’Italia – sezione italiana dell’Internazionale comunista, a seguito di una scissione dell’ala sinistra massimalista all’interno dell’allora Partito socialista italiano durante il XVII congresso del Psi che si tenne nella cittadina toscana. Il fascismo, arrivato al governo nel 1922, rese difficile la vita ai partiti di sinistra e dal 1926 il Pci si dovette ritirare in clandestinità, come la maggior parte dei suoi dirigenti, che spesso finirono pure condannati a dure pene detentive ed al confino di polizia per le loro idee e la loro contrarietà al governo autoritario di Benito Mussolini. Durante la Seconda guerra mondiale il partito assunse un ruolo di primo piano a livello nazionale, partecipando attivamente con i suoi militanti e simpatizzanti alla Resistenza e contribunedo fattivamente – assieme ad altre formazioni partigiane socialiste, cattoliche, liberali, monarchiche, azioniste – alla liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista. Dopo la Liberazione il Pci, guidato allora da Palmiro Togliatti, attuò una politica di collaborazione con le forze cattoliche, azioniste, liberali e socialiste per l’avvio della svolta democratica e repubblicana e la ricostruzione del paese, promuovendo la “via italiana al socialismo” ed influenzando notevolmente per anni la vita politica e culturale del secondo dopoguerra. Passato all’opposizione dal 1947, quando non fu più ammesso insieme al Psi e ad altre forze di sinistra a partecipare ai vari governi guidati da esponenti democristiani che si succedettero alla guida del paese per “facilitare” l’ingresso dell’Italia nel fronte Occidentale in clima di guerra fredda, il Pci rimase fino agli anni Ottanta in linea di massima fedele alle direttive politiche dettate dall’Unione Sovietica per tutte le forze politiche comiste del mondo, riuscendo però a sviluppare comunque una politica autonoma e di piena accettazione delle regole democratiche occidentali, soprattutto sotto la guida del segretario Enrico Berlinguer, che promosse l’ “eurocomunismo” ed il “compromesso storico” con la Democrazia cristiana. Nel 1976 il partito toccò il suo massimo storico in termini di voti, mentre sull’onda emotiva della morte improvvisa di Berlinguer nel 1984 dopo un comizio elettorale divenne il primo partito italiano. Con la caduta del muro di Berlino nel 1989, la fine dell’Unione Sovietica e del “blocco orientale”, su iniziativa del segretario Achille Occhetto il partito si trasformò, perdendo la denominazione di comunista e dando vita al Partito democratico della sinistra, mentre una parte minoritaria guidata da Armando Cossutta e contraria alla svolta fondò il Partito della rifondazione comunista. Il resto è storia più recente.

Ciro Cardinale

CS