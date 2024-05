Buon inizio dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Trial 2024

A Piazzatorre, Comune della Provincia di Bergamo situato in Alta Val Brembana, ha preso il via nel fine settimana del 25-26 maggio la stagione 2024 del FIM Europe Trial European Championship.

A questo primo appuntamento della serie continentale erano presenti tutti i giovani trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, i quali hanno dovuto affrontare un percorso di gara particolarmente selettivo. Un’occasione per consolidare il bagaglio di esperienze di un gruppo dei trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack quest’anno estremamente giovane, nella fascia d’età compresa dai 12 ai 16 anni compiuti, nati dal 2007 al 2011.

Per quanto concerne i risultati conseguiti, nella Youth Championship l’attuale capo-classifica del Campionato Italiano Trial TR3 125 Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) ha conquistato un piazzamento a podio domenica, classificandosi secondo dopo il quarto posto conseguito nella prima giornata. Nella medesima graduatoria Lapo Farolfi (GASGAS – Associazione Motociclistica Perla del Tirreno) ha concluso in sesta e quinta posizione nei due giorni di attività.

Presenti nella Youth International del Campionato Europeo altresì i 6 trialisti più giovani del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI. Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) ha ben figurato salendo sul podio tra sabato e domenica sempre in terza posizione, mentre l’attuale leader del Campionato Italiano MiniTrial A Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) si è assicurato due quarti posti con William Franzoni (GASGAS – Trial Training Susa) sesto e decimo.

Proverbiale esperienza formativa per il futuro per i tre giovanissimi abitualmente impegnati nelle graduatorie B e C del Campionato Italiano MiniTrial. Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) ha concluso ventesimo e diciottesimo, Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) sedicesimo e ventunesimo con Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) ventitreesimo e ventesimo, trio che ha avuto modo di confrontarsi in una categoria dov’erano impegnati trialisti più grandi e con già qualche stagione di esperienza all’attivo.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Come primo appuntamento stagionale dell’Europeo siamo soddisfatti ed il bilancio è decisamente positivo. L’obiettivo per questa tappa era quello di salire sul podio nella Youth International e nella Youth Championship e ci siamo riusciti, rispettivamente con Daniel Cerutti e Fabio Mazzola. Per i Talenti Azzurri più giovani la gara è stata estremamente impegnativa, ma abbiamo apprezzato la loro determinazione, voglia di andare avanti e di non mollare mai. In particolar modo nella giornata del sabato con delle zone difficili, particolarmente insidiose per via del terreno scivoloso che ha comportato diversi 5 da parte dei più giovani. Ad ogni modo si sono viste delle ottime cose in generale da parte di tutti i nostri atleti. Peccato soltanto per Edio Poncia e per Lapo Farolfi, i quali per un pizzico di sfortuna hanno mancato un piazzamento a podio, risultato che avrebbero certamente meritato. Per tutti la trasferta di Piazzatorre è stata una bella esperienza che ci dà modo di guardare fiduciosi ai prossimi appuntamenti previsti dal calendario. In conclusione desideriamo rivolgere un ringraziamento ed un plauso ai tanti trialisti italiani, alcuni dei quali nel recente passato parte del gruppo dei Talenti Azzurri, che hanno partecipato a questa gara con buoni risultati. Questo il caso di Mirko Pedretti, Marco Turco ed Alessia Bacchetta, così come di Giacomo Brunisso e Gabriele Saleri che si sono cimentati nella top class, ma anche dei tanti giovanissimi al via della Youth International“.

A Isola 2000 in Francia andrà in scena il secondo appuntamento stagionale del FIM Europe Trial European Championship 2024 nel fine settimana del 27-28 luglio prossimi.

L’elenco dei trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. FIM