Con la prima prova degli Assoluti d’Italia disputatasi domenica 7 marzo a Passirano, per i piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI è iniziata la stagione 2021. Il percorso di gara ha messo a dura prova i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, in grado di iniziare l’anno nuovo con il piglio giusto ed un bottino di 3 vittorie di classe ed altri 4 podi.

Nella classe 250 2T Lorenzo Macoritto si è imposto come dominatore di giornata, celebrando così il suo primo successo stagionale. Passando alla 250 4T, il Campione del Mondo Enduro 1 in carica Andrea Verona ha concluso secondo, lottando fino all’ultimo per la vittoria.

La graduatoria Junior ha visto invece i Pata Talenti Azzurri FMI monopolizzare la top-5. Matteo Pavoni, classificatosi settimo nell’assoluta, si è garantito il gradino più alto del podio a precedere nell’ordine un convincente Enrico Rinaldi (2°), Claudio Spanu (3° nonostante un forte dolore ad un dito), Manolo Morettini (4° al rientro post-infortunio) ed Enrico Zilli (5°) con Simone Cristini 7°.

Da sottolineare la doppietta Pata Talenti Azzurri FMI nella Youth con Kevin Cristino uscito vincitore dal duello con Daniele Delbono, mentre Riccardo Fabris ha concluso in quarta posizione.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Per i Talenti Azzurri è stato un buon inizio di stagione. Macoritto ha conquistato la vittoria nella 250 2T, mentre nella Youth Cristino e Delbono si sono contesi fino all’ultimo il gradino più alto del podio. Nella Junior, con cinque Talenti Azzurri ai primi cinque posti, Pavoni si è confermato ad alti livelli a precedere Rinaldi subito molto competitivo e Spanu, terzo nonostante un problema ad un dito. Nella 250 4T Verona, alla sua prima uscita con la nuova moto, ha lottato per la vittoria, conquistando il secondo posto finale e con buone premesse per le prossime gare. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo inizio di stagione dei Talenti Azzurri e, per tutti, il pensiero è già rivolto al prossimo appuntamento in agenda a fine mese in Sicilia.“

I Pata Talenti Azzurri FMI dell’Enduro torneranno in azione per la seconda e terza prova degli Assoluti d’Italia 2021 in programma l’ultimo weekend di marzo a Custonaci.