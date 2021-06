Dopo 11 anni domenica 27 giugno si è tornato a correre sull’Etna BUONA LA PRIMA: LA CATANIA ETNA HA IL SUO VINCITORE Domenico Capuano sale sul podio e diventa il 46mo vincitore

Possiamo dire a gran voce “Finalmente è tornata!”. Dopo 11 anni di assenza, domenica 27 giugno si è tornato a correre sull’Etna. 130 le vetture che si sono sfidate a colpi di acceleratore per percorrere i 4,7 km del nuovo tracciato. Forti emozioni non solo tra gli addetti ai lavori e i piloti, veri protagonisti di questa edizione, ma anche tra il pubblico che, malgrado il limite sulla presenza, imposto dalle norme di sicurezza anticovid, è riuscito a seguire numeroso l’evento in diretta sui canali social. Anche l’Etna ha fatto sentire il suo entusiasmo e domenica mattina intorno alle 11.00 si è accodata al rombo dei motori per festeggiare questa 46ma edizione, risparmiando il tragitto della gara, soffiando le ceneri in direzione contraria. Un grande risultato portato a casa contro tutti i pronostici grazie a un lavoro di squadra coordinato dal presidente della Street Racers Mike Cannizzaro, che non si è dato per vinto nonostante le difficoltà incontrate.

Prova ne è la kermesse dei partecipanti, dove non sono mancati nomi storici legati alla manifestazione e nuovi campioni che per la prima volta hanno affrontato questo percorso. Minimo comune denominatore “l’importante è che si ricominci”, l’amore per questa gara trasuda dai volti e dai motori dei protagonisti di questa edizione.«

È stata una grande scommessa e possiamo dire che l’abbiamo vinta e lo abbiamo fatto tutti insieme, lavorando braccio a braccio – racconta Mike Cannizzaro – Stamattina si è avverato un sogno per tutti coloro che speravano in questo ritorno. Un grande grazie va a tutto il comitato organizzatore, al dott. Luciano Zuccarello, collante delle varie figure del Comitato, alla Catania Corse, la Belpasso Corse, la Pro Loco di Nicolosi, i comuni di Nicolosi e di Belpasso, il parco dell’Etna, la città Metropolitana di Catania, nella figura del sindaco metropolita Salvo Pogliese. Un ringraziamento speciale va all’Automobil Club di Catania e ad Acisport Sicilia. E poi consentitemi di ringraziare Serena Cicero, che ha coordinato tutti i lavori dietro le quinte. Cosa dire dopo 11 anni la Catania Etna ha il suo vincitore. Ci vediamo l’anno prossimo».

Ad iscrivere il proprio nome sul prestigioso albo d’oro della gara, fermo al 2009, è stato il 35enne catanese Domenico Capuano, al volante della Radical Prosport Evo di proprietà di Giuseppe Cuzzola, che sin dalla prima manche di prove è rimasto in vetta alla classifica vincendo anche il Gruppo E2SC. Secondo posto per l’adranita Domenico Polizzi e la sua biposto costruita dalla factory calabrese Elia con un motore di soli mille centimetri cubici, terzo gradino per Orazio Maccarrone che con la sua Gloria C8P ha anche vinto il Gruppo E2SS.



Nella gara riservata alle auto storiche, nel primo raggruppamento vittoria di Gregorio Tosto, che ha avuto l’onore di essere la prima vettura (Lancia Fulvia HF) al via della gara, nel secondo raggruppamento dominio di Casimiro Piazza (Bmw 2002), nel terzo di Francesco Avitabile (Bmw 320 i), nel quarto della splendida Renault 5 di “Aeron” e nel quinto vittoria in solitaria di Camillo Centamore a cui è andata anche la soddisfazione di aver siglato il miglior tempo di tutte le auto

storiche. Insomma un ritorno in grande stile, accolto con entusiasmo da tutti. Quella che era storia è diventata presente e siamo sicuri sarà anche futuro! Buona la prima, la Catania Etna ha il suo vincitore!

Com. Stam.