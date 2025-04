Buona la prima per il Campionato Italiano Trial 2025 a Camerino

Nel cuore delle Marche ha preso il via la stagione 2025 del Campionato Italiano Trial. In un’intensa giornata di attività tenutasi domenica 27 aprile a Camerino (Provincia di Macerata), la massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia ha disputato la prima prova stagionale, richiamando oltre 80 iscritti nelle varie classi in gara.

Impegnati nel percorso preparato senza trascurare il benché minimo dettaglio dal Moto Club Camerino, si sono imposti Matteo Grattarola (TR1), Cristian Bassi (TR2), Fabio Mazzola (TR3), Daniel Cerutti (TR3 125), Graziano Ronca (TR3 Open) e Michele Martinelli (TR4), registrando nel primo round del Campionato Italiano Trial Femminile le affermazioni di Andrea Sofia Rabino (A) e Laia Pichler (B).

I VERDETTI DI CAMERINO

Sorprese e conferme hanno pertanto caratterizzato l’esordio stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor. Nella top class TR1 il 15 volte numero 1 della serie nazionale Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) ha riaffermato il suo grande momento di forma, testimoniato dalla serie di podi conseguiti nei primi appuntamenti del Mondiale TrialGP. A Camerino ha conquistato l’ennesima vittoria a precedere l’altro portacolori della Maglia Azzurra al recente X-Trial delle Nazioni di Nizza, ovvero un Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) che ha progressivamente recuperato terreno fino ad assicurarsi il secondo posto grazie ad un ultimo giro di gara da rimarcare. Completa il podio Luca Petrella (GASGAS), ad ex-aequo con Titli in termini di penalità registrate (61), riuscendo in ogni caso a precedere nell’ordine Mattia Spreafico (GASGAS), Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport).

Nella classe TR2 ha primeggiato Cristian Bassi, leader sin dalla conclusione del primo giro, lasciando a 8 e 12 punti di penalità rispettivamente Giacomo Brunisso e Mirko Pedretti per un podio tutto Beta e decisamente giovane in termini di età media. A soli 16 anni si è invece imposto nella TR3 Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS), al debutto in questa classe dopo il successo nella TR3 125 dello scorso anno, riuscendo a spuntarla per sole 6 penalità su Matteo Bosis (GASGAS) con Lorenzo Zeccarelli (GASGAS) a completare il podio.

Proprio nella TR3 125 riservata ai giovanissimi da 14 a 21 anni di età in sella a moto 125cc di cilindrata l’esordiente Daniel Cerutti (Beta), promosso dalla MiniTrial A, si è assicurato la vittoria di tappa a scapito di Giacomo Villari (Beta) e Lapo Farolfi (GASGAS). Nella TR3 Open primato altresì di Graziano Ronca (Beta) con Andrea Panteghini (Beta) ed Emanuele Gilardini (Montesa) rispettivamente secondo e terzo, con la TR4 che ha proiettato sul gradino più alto del podio Michele Martinelli (Sherco), argento e bronzo di questa prova per Giancarlo Fugazza (Sherco) e Roberto Anastasi (Montesa).

PRIMA SFIDA ANCHE PER IL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL FEMMINILE

Camerino ha rappresentato anche l’esordio stagionale nella serie tricolore outdoor delle migliori trialiste del panorama nazionale, contestualmente già protagoniste della specialità a livello internazionale. Questo il caso della quattro volte Campionessa italiana Andrea Sofia Rabino (Beta), reduce da un primo scorcio di 2025 dove ha già vinto nel Mondiale TrialGP Women e, non più tardi di venerdì scorso, in trionfo nella conclusiva prova del FIM X-Trial Women’s Trophy a Tallinn. Giunta nelle Marche direttamente dall’Estonia, si è garantita la vittoria nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Femminile A, avendo ragione in questa occasione della vice-Campionessa in carica Alessia Bacchetta (GASGAS) e della Campionessa 2020 Martina Gallieni (Sherco) per un podio monopolizzato dalle tre artefici dello storico podio dell’Italia al Trial delle Nazioni 2024. Per quanto concerne la Femminile B, successo a firma Laia Pichler (TRRS) con Alessia Nucifora (GASGAS) classificatasi seconda, mentre Alice Parodi (Beta) sfortunatamente è stata costretta al ritiro.

Il podio del Campionato Italiano Trial Femminile A Ph FMI

Classifiche di gara del Campionato Italiano Trial a Camerino

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Campionato Italiano Trial tornerà in azione il 21-22 giugno prossimi a Lanzada (Provincia di Sondrio), teatro di un secondo appuntamento stagionale che vedrà l’adozione del Format B+A, l’organizzazione del Moto Club Lazzate e l’esordio in gara dei giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial.

Com. Stam. + foto FMI