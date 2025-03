Buona la prima per il Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 2025

La celebre area attrezzata del Pro Park di Ceranesi in Provincia di Genova ha sancito il ritorno in azione delle gloriose moto da trial che hanno fatto la storia di questa specialità.

Sabato 15 e domenica 16 marzo si è svolto il primo (doppio) appuntamento stagionale del Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 che ha richiamato una trentina di trialisti da tutta la penisola, impegnati in un percorso preparato dal Moto Club La Guardia comprensivo di 8 zone da ripetere per 3 giri in entrambe le giornate. Per i trialisti praticanti un palcoscenico di prim’ordine che ha permesso loro di gareggiare in percorsi definiti in base al proprio livello ed alle rispettive moto di proprietà.



LE DUE GIORNATE DI GARA AL PRO PARK



Per quanto concerne i verdetti sportivi, nelle graduatorie del Gruppo 5 riservate alle moto iscritte al Registro Storico FMI si sono imposti nella Pre ’80 in entrambe le giornate rispettivamente Giousuè Baruffaldi (Gentleman) e Pierluigi Scatozza (Clubman), con due differenti vincitori tra sabato e domenica tra le Post ’80 Bi-Ammortizzate: Maurizio Ferrari e Valerio Battistini (Gentlemen), Claudio Ferrero e Patrick Orlando (Clubman), Franco Ronconi e Manuel Mastracci (Expert). Tra le Moto Mono (antecedenti al 1992) primati altresì di Pietro Saccani (Gentlemen) e Matteo Marenghi (Expert). Passando al Trofeo Marathon, nella Expert successi tra sabato e domenica rispettivamente di Luca De Leonardis ed Enrico Moretto, di Aldo Comiotto nella seconda gara della graduatoria Clubman mentre la Gentlemen ha visto il primato in entrambe le giornate di Damiano Cavaglieri, Coordinatore del Comitato Trial FMI, eccezionalmente al via di questo inaugurale appuntamento stagionale.



Classifiche di gara gara sabato 15 marzo (Round 1)



Classifiche di gara domenica 16 marzo (Round 2)

LA FORMULA MARATHON

Proprio il Trofeo Marathon rappresenta una formula volta a facilitare l’avvicinamento al Trial, considerando come i percorsi delle gare risultino accessibili anche ai debuttanti. Il Trofeo Marathon è infatti aperto a tutte le moto trial epoca e moderne, non necessariamente iscritte al Registro Storico FMI. Un’occasione unica per apprezzare e vivere il trial come si praticava negli anni 80′ e 90′, con la possibilità di condividere la pratica trialistica con piloti di diverse abilità e differenti motocicli che sono stati soggetti ad una evoluzione tecnologica. Per i concorrenti, tre i livelli di difficoltà previsti nei percorsi di gara: Gentlemen (facile, contraddistinto dal colore bianco), Clubman (media difficoltà, colore giallo) ed Expert (il percorso più impegnativo riconoscibile dal colore verde).

Foto di gruppo di alcuni partecipanti al Trofeo Italiano Trial Gruppo 5

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il secondo appuntamento stagionale del Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 con la disputa dei Round 3 e 4 è in agenda a Primaluna (Provincia di Lecco) sabato 5 e domenica 6 luglio prossimi con l’organizzazione del Moto Club Monza ‘Oscar Clemencigh’.

Com. Stam. + foto FMI