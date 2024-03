Buona la “prima” per Top Gear Team nella Coppa Rally di zona 7: Davide e Andrea Giordano “argento” di over 55 al Ciocco

Con la Skoda Fabia di Pavel Group i fratelli pistoiesi hanno avviato la loro rinnovata sfida nel campionato regionale con la seconda posizione di categoria, che gli ha assegnato punteggio raddoppiato.

Serravalle Pistoiese (PT) – Partita con i migliori auspici, la stagione nella Coppa Rally di zona 7 per TOP GEAR TEAM, dalle strade “tricolori” del 47. Rally “il Ciocco e Valle del Serchio”, con la seconda posizione di classifica “over 55” dei fratelli Davide e Andrea Giordano, dietro al vincitore Angelucci.

Campioni in carica della “over 55” nella zona, i fratelli pistoiesi,nel fine settimana appena passato sono scesi in campo con la Skoda Fabia R5 della Pavel Group, la squadra con la quale hanno collaborazione da tempo e la gara nella mediavalle lucchese ha sortito dunque un primo risultato di spessore, avendo il coefficiente maggiorato di punteggio, ottimo incentivo per il prosieguo stagionale.

Una fastidiosa forma influenzale di Davide, poi l’aver montato il cambio con rapporti lunghi e certamente il numero di partenza alto, trovando le prove speciale costantemente con il fondo sporcato dai concorrenti che li precedevano, sono stati fattori che hanno condizionato la prestazione complessiva dei fratelli Giordano, i quali hanno comunque saputo interpretare al meglio possibile i due difficili giorni di sfide.

Con il vincitore della “over 55” Angelucci che verosimilmente non proseguirà l’avventura in zona, i fratelli Giordano si portano quindi virtualmente al comando della classifica regionale, una base di partenza per programmare il prosieguo della stagione.

DAVIDE GIORDANO: “Una gara sofferta, sfiancante, che ci ha messi a dura prova. Da una parte l’elevato livello competitivo dei partenti, dall’altra un fondo mai uguale, che ci ha fatti dannare nelle scelte di gomme e di set-up. In più io ho corso con l’influenza, poi avevamo montato un cambio con rapporti troppo lunghe ed anche il partire con un numero alto non ha giovato, abbiamo trovato sempre la strada in pessime condizioni. Abbiamo lavorato bene con la squadra, avevamo l’obiettivo di chiudere bene in classifica, visto il coefficiente raddoppiato e ce l’abbiamo fatta. Le tante difficoltà incontrate saranno comunque un’esperienza importante per affrontare le successive gare, quindi al di là di tutto, possiamo dire che siamo soddisfatti dal Ciocco”.

Il prossimo impegno dei fratelli Giordano sarà il Rally degli Abeti e Abetone, sulla Montagna Pistoiese, gara per loro di casa, il 18 e 19 maggio.

Nella foto, Giordano-Giordano in azione (foto Amicorally)

