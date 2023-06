Bus Marsala Aeroporto “V. Florio” L’Amministrazione Grillo avvia la procedura per l’affidamento del servizio

Dieci corse giornaliere – andata e ritorno, feriali e festivi, sia di mattina che di pomeriggio/sera – con orari per quanto possibile compatibili con quelli dei voli aerei in arrivo e partenza.

Queste le principali richieste dell’Amministrazione Grillo per affidare il trasporto a mezzo bus da Marsala all’Aeroporto “V. Florio”. Il servizio è oggetto di un Avviso pubblicato online sul sito istituzioanle al link https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32341, in cui sono stabiliti termini e modalità per la sua l’esecuzione, con durata fissata in cinque mesi dall’affidamento. La procedura è coordinata dal settore Servizi Pubblici Locali che ha sviluppato il percorso A/R con capolinea l’Autostazione di Piazza del Popolo, indicando quali fermate via Mazzini, Crispi, Lungomare, Lipari, via Mazara, piazza Caprera, N. Bixio, D. Alighieri, via Trapani, via Ragattisi, via San Teodoro, via S. Maria-Baglio Abele, SP 21, Aeroporto (eventuali modifiche saranno concordate con l’Amministrazione). L’assessore Salvatore Agate, con delega ai Trasporti: “Sin dal mio insediamento ho chiesto agli Uffici di adoperarsi per attivare il tanto desiderato collegamento con il vicino Aeroporto Vincenzo Florio. Un servizio essenziale per una città turistica, qual è Marsala, e che operatori, turisti e marsalesi chiedono da tempo. Continua quindi l’impegno di questa Amministrazione per implementare e rendere più efficienti i servizi turistici della nostra città”. L’Avviso ha lo scopo di svolgere un’indagine esplorativa per individuare gli operatori che, ove interessati, saranno invitati alla procedura per l’affidamento del servizio. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune tramite la piattaforma telematica Portale Appalti della Maggioli SPA (https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/), entro il prossimo 12 giugno. Successivamente, gli operatori in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare la propria offerta.

Com. Stam.