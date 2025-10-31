Bus navetta per le prossime ricorrenze dell’1 e 2 novembre. La Giunta Grillo delibera la gratuità delle linee dedicate per raggiungere il cimitero

Rendere più fluida la circolazione veicolare per consentire di raggiungere il Cimitero nella giornata dell’1 (Ognissanti) e di domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti).

A tal fine, anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Marsala offre alla cittadinanza il servizio gratuito di bus navetta. Le corse saranno operative dalle ore 7:00 alle ore 17:30, con orario continuato senza alcun costo per i passeggeri che, in tal modo, potranno raggiungere entrambi gli ingressi del Cimitero. Questi i percorsi:

NAVETTA A (ogni 30 minuti)

– Capolinea PARCHEGGIO STADIO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Viale Olimpia – Via Della Gioventù – Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Stadio – Autostazione – Via Mazzini – Via S. Bilardello – Stadio.

NAVETTA B (ogni 30 minuti)

– Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Porto – Via Noto – Viale Fazio – Via Roma -Via Itria – P.zza Sant’ Agostino – viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) – Via Gambini – C/so Calatafimi – Via Crispi – Via Mazzini – Autostazione – Via Mazzini – via R. Montmasson – Lungomare – Parcheggio Salato.

L’Amministrazione Grillo invita cittadini e visitatori ad utilizzare il servizio gratuito, tenuto conto che si potrà parcheggiare l’auto sia allo Stadio (lato tribuna) che sul Lungomare (ex salato), entrambi punti di sosta intermedie – sia all’andata che al ritorno – dei bus navetta.

Com. Stam. + foto