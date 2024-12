 Cadogan Gallery | Terrell James. Myth

Terrell James Myth 11 dicembre 2024 – 15 febbraio 2025 Via Bramante 5, Milano cadogangallery.com OPENING mercoledì 11 dicembre, 18.00 – 20.00

Milano. Si intitola Myth la personale dell’artista Terrell James, per la prima volta negli spazi milanesi di Cadogan Gallery dall’11 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025.

Dopo lo stand personale presentato all’edizione 2023 di miart, James rinnova la collaborazione con Cadogan presentando una nuova serie di lavori che segnano un’evoluzione nella sua pratica pittorica.

Compaiono sulle sue tele tracce, impronte ed evocazioni figlie di un processo creativo che trasforma l’opera in un esercizio istintivo dell’atto del dipingere. Caratterizzata da una ricerca sul colore, la produzione di James mette in risalto i soggetti grazie allo studio sulle cromie, come in How a Poem Begins, in cui emergono frammenti di un paesaggio costruito da pennellate di blu, turchese e verde acqua. La sua è una pittura fortemente introspettiva e propone un’impressione astratta della realtà, presentando una stratificazione di forme e linee che allude a città e ad architetture inedite.

James ha sempre utilizzato un linguaggio astratto, ma nei 15 dipinti che compongono il percorso di Myth è visibile il passaggio dell’artista verso una nuova ricerca su forma, linee e spazio.

Il mito, concepito dall’artista come fondamentale chiave di lettura della natura umana, è un riferimento onnipresente nella sua ultima serie, che vede forme più nitide, paesaggi riconoscibili e colori più aderenti alla realtà, come nelle opere Sovereign e This Place, This Time.

L’artista stessa descrive i lavori esposti da Cadogan Gallery come astrazioni tese a un approccio più strutturato alla forma, che non tralascia rimandi mitici intrecciati a nuovi paesaggi urbani.

