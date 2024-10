Le scuole italiane sono in pessime condizioni, molte di loro sono rovinose e fatiscenti. Non si tratta di patrimonio artistico culturale che va in deperimento, ma neanche è il caso di mettere a repentaglio i frequentatori.

Metterli al riparo – qui parliamo di beni pubblici come sono le scuole – da situazioni rischiose che si presentano negli immobili, sin dalle prime avvisaglie di qualche crepa, di un muro sbrecciato, di un soffitto da cui gronda acqua. Questo deve essere la priorità: avvertire subito, oltre il personale preposto nell’edificio anche i responsabili del settore, i dirigenti che possono, fattivamente, intervenire sulla circostanza rischiosa.

Dovrebbe essere il primo motivo per intervenire.

Cadono calcinacci all’ingresso della scuola elementare Alongi del plesso della Emilio Salgári, in zona Bonagia – Oreto a Palermo. Per fortuna il personale scolastico se ne è accorto subito, chiamando i vigili del fuoco che hanno tolto il pericolo più grave, mettendo in sicurezza l’area, e hanno evitato il peggio. L’episodio del crollo è particolarmente grave visto che è accaduto di mattina, mentre i bambini erano in classe. Ma non è questa l’unica criticità di una scuola che possiede un ascensore nuovo già da due anni, che però non ha mai funzionato per mancanza del collaudo. Una scuola che ha importanti infiltrazioni dal tetto situato sopra la biblioteca e che, inoltre, ha i viottoli interni totalmente inagibili per il pericolo che due alberi cadano sul perimetro. L’area circostante è stata transennato – già dall’anno scorso – ma nessuno ha preso provvedimenti, nessuno è intervenuto.

“È una situazione normale quella che stiamo vivendo? Che i nostri figli crescano in queste strutture vergognose?”, si interroga l’ex consigliere comunale Igor Gelarda. Che conclude la sua riflessione invitando l’assessore competente, Aristide Tamajo, a “intervenire, restituendo dignità a questa scuola, a coloro che ci lavorano e a coloro che la frequentano”.

di Roberto Dall’Acqua

Foto scuola elementare Alongi del plesso della Emilio Salgári