Una squadra ricca di talento e ambizione. L’Italia si presenterà al via del Motocross delle Nazioni con la volontà di confermarsi tra le migliori formazioni del panorama internazionale.

L’attesa per l’edizione 2021 della competizione è molto alta: l’anno scorso a causa della pandemia il Trofeo non si disputò e quest’anno andrà in scena, nel weekend del 26 settembre, sulla pista di Mantova. Il Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini, ha convocato:

Antonio Cairoli, nato a Patti (ME) il 23/09/1985. Moto: Ktm. Team: Red Bull KTM Factory Racing. Moto Club: Milani. Classe MXoN: MXGP

Mattia Guadagnini, nato a Bassano del Grappa (VI) il 11/04/2002. Moto: Ktm. Team: Red Bull KTM Factory Racing. Moto Club: Ardosa. Classe MXoN: MX2

Alessandro Lupino, nato a Viterbo il 15/01/1991. Moto: Ktm. Team: MRT Racing. Moto Club: G.S. Fiamme Oro Milano. Classe MXoN: MX Open

Il nove volte Campione del Mondo, Antonio Cairoli, sarà il capitano della squadra; in piena lotta per il titolo iridato MXGP 2021, nella prima parte di stagione ha dimostrato ancora una volta le sue grandi doti di guida, accompagnate come sempre da affidabilità e costanza. Mattia Guadagnini nel 2019 conquistò, proprio con la Maglia Azzurra, il Campionato del Mondo 125 cc e oggi è grande protagonista del Mondiale MX2. Molto positiva anche la stagione di Alessandro Lupino, nel gruppo dei migliori della MXGP sia durante le manche di gara che nella classifica generale.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Finalmente torneremo ad assistere al Motocross delle Nazioni, una delle competizioni più intense ed emozionanti sia per il pubblico che per i piloti. Ringrazio sentitamente i team e i nostri ragazzi che hanno accettato con entusiasmo la convocazione nonostante quest’anno il Trofeo non si corra a fine stagione, come è sempre avvenuto, ma nel pieno della sfida per il Mondiale. Le classifiche di MXGP ed MX2 dicono che, sulla carta, abbiamo una delle migliori formazioni e sono certo che i piloti daranno il massimo per confermare i valori dimostrati nella prima parte della stagione”.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “La nostra è una squadra molto competitiva, così come dimostrano i risultati ottenuti fino ad oggi dai piloti. Ancora una volta hanno dimostrato un forte attaccamento alla Maglia Azzurra mettendosi a disposizione, insieme ai loro team, per rappresentare il nostro Paese. Cairoli e Lupino sono esperti, sanno perfettamente come correre questa competizione. Guadagnini è sì all’esordio, ma ha già disputato molte competizioni a squadre nazionali a livello giovanile. Visti gli ottimi rapporti che hanno tra di loro gli atleti azzurri, ci sarà sicuramente un grande spirito di gruppo, fondamentale in questi appuntamenti”.

