Calapanama racconta: “Emozioni a Colore”

Palermo – Venerdì 26 novembre, alle ore 16:30, il poeta Francesco Federico, inaugurerà la mostra “CalaPanama Racconta”, alla presenza di 33 artisti, che si terrà a Villa Niscemi (in Piazza dei Quartieri n. 2) nella Galleria dedicata al noto fotografo Nicola Scafidi, scomparso il 26 novembre 2004.

La Mostra si potrà visitare dal 26 novembre a giovedì 2 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00; la domenica dalle 9:30 alle 12:30. Per avere accesso occorre essere muniti di mascherina e presentare il Green Pass. Ma chi sono i “CalaPanama”? Si trat­ta di un gruppo sempre in aumento di pit­to­ri, scrit­to­ri, fotografi, musicisti, cantanti, scul­to­ri e at­to­ri che, tutti i sabati, dalle ore 9:30 alle 13:00, si raccolgano alla Cala (immediatamente accanto il Nautoscopio, opera dell’architetto Giuseppe Amato, ndr), per liberare il pro­prio estro creativo in ogni sua for­ma e che, per proteggersi dal sole, indossano un cap­pel­lo di pa­na­ma di­pin­to che, col tempo, è divenuto trat­to distintivo del grup­po. L’dea di riu­ni­re tan­ti ar­ti­sti è di An­to­ni­no Gam­bi­no, ar­ti­sta di notevole abi­li­tà sia pittorica che di in­tar­sio e presidente di “CalaPanama”. Tra i componenti il grup­po an­che Totò Calò, Ca­te­ri­na Tri­mar­chi, Ma­ria C. Piaz­za, Gio­van­ni Mes­si­na, Si­mo­net­ta Ge­no­va, Ma­ria Lui­sa Lip­pa, Do­me­ni­co Gazzetta e, da qual­che tem­po, ne fa par­te an­che il pit­to­re palermitano Igna­zio Pen­so­vec­chio, noto per es­se­re il pio­nie­re del “Profondismo e In­fi­ni­ti­smo Pittorico” e che ne­gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, in occasione dell’Anniversario del­le stra­gi di Ca­pa­ci e Via D’A­me­lio ha realizzato un’estemporanea di pit­tu­ra nel­lo spa­zio adia­cen­te la Biblioteca “Fran­ce­sca Mor­vil­lo”. L’o­pe­ra, poi, ri­mane espo­sta nella predetta Biblioteca, ac­can­to alle precedenti cinque crea­zio­ni aven­ti lo stes­so tema.

Franco Verruso

Com. Stam.