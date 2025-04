Calcio D.B. Partinico, ecco il resoconto di fine stagione

Un appuntamento fisso ci riferisce mister Campione per la Scuola Calcio D. B Partinico, un modo per ripercorrere le varie tappe della stagione pensando agli obiettivi raggiunti, alle iniziative realizzate ma anche agli errori commessi per farne tesoro per la prossima stagione.

Non è solo quindi un’occasione per guardare al passato e al futuro contemporaneamente, ma anche per condividere con tutti gli appassionati della nostra piccola grande realtà quanto di buono ogni anno viene fatto.

Dal punto di vista societario, con Presidente Camillo Marino, il Vice Russo e Alessio Di Trapani ci siamo suddivisi i compiti per cercare di migliorare la comunicazione e suddividere i compiti..

La D.B. Partinico non ci dobbiamo dimenticare nata solo nel 2018, una società giovanissima cresciuta tantissimo nel panorama calcistico siciliano che partecipa a tutte le attività sportive organizzate dalla Lnd Sicilia – Figc Settore giovanile,scolastico dai primi calci fino alle categorie Giovanissimi Provinciali e Allievi Regionali, che cresce a vista d’occhio ,grazie a tutti i nostri mister, collaboratori e custodi ,che dedicano parte del loro tempo ai bambini e ai giocatori permettendo loro di crescere e di divertirsi in un ambiente genuino e positivo.

Abbiamo pronto il campo di Padre Farina ex Oratorio Don Bosco che ci consentirà di disputare gli allenamenti dei nostri ragazzi ,uno dei motivi importanti per cui volevo ringraziare a nome della scuola calcio, Don Pietro Macaluso . In ambito social e sito internet la società è molto attiva con un piano editoriale programmato che vede la pubblicazione quotidiana di post, articoli e storie.

Il numero di interazione con i post e articoli è aumentato. Crediamo che il miglioramento dei nostri ragazzi sia direttamente proporzionale a quello delle nostre infrastrutture

Alla nostra tifoseria va un ringraziamento speciale e un grandissimo applauso non solo per la loro costante presenza e per il supporto incondizionato alla squadra, ma anche per aver creato con tenacia e passione un movimento autonomo in continua crescita riconosciuto, rispettato e apprezzato in tutta la provincia di Palermo..

.Grazie a tutti i nostri mister. Grazie ai nostri custodi.

Grazie anche a tutte le famiglie e in generale ai nostri sostenitori che seguono con passione l’andamento dei campionati delle squadre e partecipano a tutte le iniziative della società.

Infine ringraziamo tutti gli Sponsor, preziosi e fondamentali, che con il loro sostegno economico (anche piccolo) ci mettono nelle condizioni di migliorare ogni area della società, garantendo stabilità, sostenibilità, continuità e crescita.

Volevo approfittare della vostra redazione Tutto campo per rivolgere a tutti i più fervidi e sentiti auguri di una buona e serena santa Pasqua.

Mister Ferdinando Campione

Com. Stam. + foto