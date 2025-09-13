Calcio: Südtirol–Palermo, vietata la trasferta ai tifosi siciliani. Virzì (UGL): “decisione tardiva e antidemocratica”

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha vietato l’accesso allo stadio Druso ai tifosi del Palermo residenti in Sicilia per la partita di domenica contro il Sudtirol.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tutti i biglietti già venduti ai residenti siciliani saranno annullati e rimborsati, nonostante il settore ospiti fosse già sold out.

“ E’ un atto apparentemente immotivato quindi antidemocratico e tardivo – afferma Filippo Virzì, Portavoce dell’UGL di Palermo – la decisione arriva a meno di 48 ore dal match, causando notevoli disagi a chi aveva già organizzato il viaggio per quella che rappresenta la trasferta più lunga del campionato”.

“Si tratta di un precedente assoluto – conclude Virzì – mai in passato era stato imposto un divieto simile per la gara di Bolzano. Il tifo organizzato rosanero ha espresso “totale spiazzamento e delusione” per la scelta delle autorità”. ‎

