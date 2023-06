CALCIOMERCATO – IL CALCIO NON VA IN VACANZA

Con la vittoria della Spagna ai danni della Croazia in finale di Nations League, la stagione, tralasciando alcune partite di qualificazione agli Europei, si può considerare terminata.

L’estate del mondo calcistico, in assenza di Mondiali e Europei, significa principalmente un’attività, ovvero quella del calciomercato.

Ciò risponderà chiaramente alle lacune delle varie squadre nel corso dell’anno.

Delle lacune che in una squadra come il Napoli sono effettivamente mancate. Il grande problema dei capolisti sarà però un altro, ovvero quello di riconfermarsi. Desiderio che rischia di allontanarsi dopo l’addio di Spalletti e quello probabile di stelle nella cavalcata dei 90 punti come Kim e Osimhen, sempre più richiesti dalle big europee.

Concentrandosi sulle varie prestazioni viste negli ultimi mesi però, una menzione d’onore meritano Lazio e Inter. La prima, nonostante un monte ingaggi inferiore alle favorite del Nord, è riuscita nella epica conquista del secondo posto e qualificazione in Champions che ha come protagonista un nome ben preciso: Maurizio Sarri.

Meno efficace invece l’Inter di Simone Inzaghi soprattutto a inizio anno, un periodo condito da varie sconfitte che hanno allontanato i neroazzurri troppo presto dalla corsa scudetto. Un’ultima parte di stagione però da incorniciare per la squadra di Zhang, con una finale di Champions raggiunta e 2 titoli come la Coppa e Supercoppa in bacheca.

Così come l’Inter, una stagione al di sotto delle aspettative per il Milan, anch’essa lontana dallo scudetto già a metà stagione e che termina l’anno con un buon terzo posto e una semifinale di Champions giocata ma anche amaramente persa contro i cugini.

Non sono riuscite nel dare continuità durante l’anno invece Roma e Atalanta, con la prima che, dopo un super mercato estivo ma alcuni infortuni di troppo, non ha potuto puntare alla coppa dalle grandi orecchie. Così come l’Inter inoltre, si porta a casa l’argento in una finale europea, in questo caso dell’Europa League, proprio come la Fiorentina in Conference.

Proprio tra Roma e Fiorentina in classifica si ritrova invece la Juventus, squadra fortemente influenzata da fattori extracalciocome le sanzioni economiche. Di fatto, oltre all’impatto nella classifica con 10 punti in meno per la vecchia signora, determinante è stato anche quello psicologico, con diversi provvedimenti presi nel corso dell’anno.

Annata abbastanza soddisfacente per novità come Monza e Lecce, 2 delle 3 neopromosse di questa stagione. Entrambe, soprattutto la prima rispettando le aspettative, hanno mostrato un buon calcio.

Storia differente invece per la Cremonese, che con Sampdoria e Spezia giocherà il prossimo anno nel campionato di Serie B. Importante evidenziare come quest’ultima sia stata sopraffatta dal Verona nello spareggio di 1 settimana fa, retrocedendo dopo anni di Serie A, campionato che il prossimo anno avrà 3 ritorni: Frosinone, Genoa e Cagliari.

di Roberto Di Cesare