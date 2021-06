Da venerdì 25 giugno sarà in rotazione radiofonica “Caleidoscopio”, il nuovo singolo dei Camelia feat. Donatella Milani, arrangiato da Fabio Vaccaro.

Caleidoscopio è un brano dalle sonorità frizzanti e piene di libertà. Un reggaeton che scandisce una difficile storia d’amore, ostacolata dal tempo e dal non potersi guardare negli occhi. Inizia la ricerca, un susseguirsi di telefonate e messaggi, scambiati velocemente, volti a scoprire la posizione geografica l’uno dell’altro, nella foga di stringersi, un giorno, in un abbraccio che non finisce mai.

Spiegano gli artisti a proposito del loro nuovo inedito: «Cercavamo qualcosa che desse più carattere a questo brano. Proprio per questo, abbiamo prolungato il nostro sodalizio con la cantante Donatella Milani, aggiungendo al ritmo scandito del reggaeton, la magia del rock».

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Alessandro Sabbeone e racconta la vita messa a soqquadro dalla routine di tutti i giorni e dal passare irrequieto del tempo che ci costringe al non contatto e non guardarsi negli occhi. La libertà fisica diventa la libertà assoluta del cervello, e fantasia, il non potersi confrontare con gli altri e il non uso totale dei propri sensi mettono a repentaglio il nostro futuro. Proprio per questo, qualsiasi gesto fisico, anche il più piccolo e insignificante gesto fatto col nostro corpo, diventa come una dinamo che accende la nostra mente. Cosa c’è di più liberatorio di un po’ di sano e semplice ballo libero e di una cantata a squarciagola senza quella pesantezza che prima attanagliava le nostre vite.

Biografia

La musica ha un linguaggio universale e nasce dalla necessità di comunicare e condividere emozioni o esperienze che accomunano il comune sentire. Su tali basi si fondano i CAMELIA – gruppo indie italiano nato nel 2015 da un’idea di due cantautori pugliesi: Roberto Ricci e Andrea Cannone – che, nel corso della loro attività, hanno giocato con la musica sperimentando nuovi generi, ricercando nuove sonorità che fondono colla musica elettronica.

Grazie a tale lavoro di ricerca e d’espressione artistica sempre più trasversale, i CAMELIA hanno partecipato a numerosi contest musicali vincendo diversi premi con altrettante attestazioni di merito. Non hanno incontrato solo i favori degli addetti ai lavori, ma anche il grande pubblico del web ha premiato il loro video Ritrovarsi con circa 600 mila visualizzazioni su YouTube.

Nel corso degli anni il progetto iniziale è stato ampliato e s’è arricchito di una nuova presenza: il rapper Isaac Ricci, in arte Red Ox. Ecco che la proposta musicale si amplia divenendo fresca e dirompente in perfetta linea con le tendenze del momento in cui i cantautori indipendenti e rapper generano un’unica cifra.

Nel 2021 firmano per l’etichetta discografica BIT Records e pubblicano il singolo “Guardami” con il featuring di Donatella Milani (grande interprete e autrice italiana). Il nuovo singolo, dal titolo “Caleidoscopio” esce il 18 giugno, per l’estate, sempre con il prezioso feat di Donatella e l’arrangiamento di Fabio Vaccaro.

Com. Stam.

videoclip ufficiale: