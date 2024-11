CallMat Matera. Incontro alla Regione su situazione licenziamenti che resta drammatica

Sindacati Basilicata: “Continuerà mobilitazione totale, siamo preoccupati”. Si è tenuto oggi l’incontro in Regione tra Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Ugl Telecomunicazioni e la Regione Basilicata, nella persona dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo.

Presente all’incontro il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il consigliere Regionale Michele Napoli, l’azienda CallMat, mentre era assente Tim, l’azienda committente. Le Oo.ss. hanno riferito della situazione relativa al sito di Matera che rischia la chiusura a causa della repentina riduzione dei volumi da parte di Tim. Abbiamo chiesto all’assessore di intervenire con decisione per richiamare Tim alle proprie responsabilità, anzitutto non disertando i tavoli e fornendo risposte alle questioni poste. L’azienda CallMat ha ripetuto e rappresentato la situazione di crisi dovuta al taglio dei volumi da parte di Tim, confermando il rischio di chiusura del sito. Nell’incontro è stato fatto il punto della vertenza determinata dalla riduzione di commesse Tim a CallMat che ha già annunciato 129 esuberi a breve con la prospettiva di altri 100 esuberi. L’assessore ha ribadito che la Regione non lascerà nulla di intentato per scongiurare perdite di posti di lavoro e di unità produttiva evidenziando che la mono-commessa di CallMat pone non pochi problemi di prospettiva e che la vertenza deve trovare un tavolo governativo ed interlocutori nazionali. Inoltre, è stato fatto riferimento ai risultati dell’incontro del 26 marzo a Roma, nella sede del Mimit, tra il ministro Urso, il ministro del lavoro Marina Calderone, e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, presente anche la Regione Basilicata. In quell’occasione è stata esaminata la possibilità di ricorrere ad un piano di riqualificazione professionale dei lavoratori call center Tim – che anche in altre regioni sono interessati da riduzione di commesse – per servizi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’assessore, in proposito, ha sostenuto che si tratta di un progetto pilota del Governo, con benefici diretti su cittadini ed imprese, da approfondire per valutarne l’attuazione in relazione alla vertenza dell’azienda che opera a Matera. L’assessore si è impegnato a contattare Tim per avere un riscontro e a portare la questione al tavolo ministeriale al fine di verificare anche la fattibilità del progetto di digitalizzazione degli archivi della Pubblica amministrazione su cui c’era l’impegno assunto dal Ministero già lo scorso anno. Nei prossimi giorni – concludono le OO. SS. – verrà convocata un’assemblea dei lavoratori per decidere le iniziative di mobilitazione da mettere in campo.

Le segreterie regionali di Basilicata

Slc Cgil, Fistel CISL, UILCOM UIL e Ugl TLC

Com. Stam. UGL