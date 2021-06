ROMEO E DRILL CALMANTI è il nuovo singolo per Lizard Records Music Una relazione che si nutre di film mentali, saliscendi emotivi, tra sonorità sfacciatamente pop e influenze dei primi 2000

Per Lizard Records Music CALMANTI, il nuovo singolo del duo formato da Romeo e Drill. Il brano affonda le proprie radici nelle influenze pop dei primi anni 2000 e crea un contrasto tra testi d’amore sofferti e strumentali leggere, come se la musica fosse lo strumento perfetto per scrollarsi via di dosso le delusioni sentimentali.



Romeo e Drill mettono a confronto la fase pre e post relazione con l’elenco di ciò che il rapporto ha dato e poi tolto per arrivare alla conclusione che una situazione di stallo non era più tollerabile. Il brano unisce le movenze pop degli Zero Assoluto, la malinconia urban degli PSICOLOGI e l’irriverenza punk dei Blink 182: un riassunto musicale di una generazione in bilico.



“In Calmanti raccontiamo una serie di sensazioni riconducibili al periodo del liceo in cui le emozioni sono costanti e altalenanti, le prime esperienze sentimentali ti scombussolano e ti fanno crescere e nella canzone è presente questo ascensore emotivo che ti porta a cambi repentini di umore.” Romeo e Drill



BIO ROMEO

Patrizio Romeo, in arte Romeo, è un cantautore romano classe 1995. Da un anno e mezzo collabora con Mr. Brux, suo produttore e fondatore del collettivo ed etichetta Lizard Records Music. La scrittura per lui deriva dalla necessità di registrare i propri pensieri, accantonarli per poi tirarli fuori dal cassetto nel momento del bisogno con la volontà di esternare stati d’animo e condividerli con altri.



BIO DRILL

Francesco Manfredi, in arte Drill, è un cantautore romano classe 1997. Nella musica ha trovato il luogo dove unire la passione per l’arte e la filosofia. I primi testi sono stati scritti 4 anni fa e sono poi confluiti nel mixtape Mai (e)voluto in cui emerge sia la sua passione per le figure retoriche sia l’influenza della scena rap romana con cui è cresciuto in termini di ascolti. Nel 2018 pubblica l’EP Reverse. Fondamentale poi l’incontro con Mr.Brux, produttore della Lizard Music, con cui collabora prima prima del connubio artistico con Romeo.

