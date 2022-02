Calogero Spallino nominato “Responsabile regionale per l’Organizzazione” di Azione in Sicilia, con delega alle Politiche Giovanili

Il neoeletto Segretario Regionale del partito “AZIONE” di Carlo Calenda e Sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, ha nominato quello che è per la prima volta in Sicilia il Responsabile regionale per l’Organizzazione di questo partito. Si tratta del giovane 26enne riberese Calogero Spallino, al quale gli è stata affidata anche la delega alle Politiche Giovanili.

Ciò avviene con il benestare del Consiglio direttivo di AZIONE e ovviamente di Giangiacomo Palazzolo, avvocato in prima linea nei processi contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, attualmente al secondo mandato da Sindaco per la città di Cinisi, di recente eletto come quello che è (anche lui per la prima volta in Sicilia) il Segretario regionale di AZIONE.

Ciò è avvenuto in occasione del primo Congresso regionale, svoltosi in modalità telematica per motivi di sicurezza sanitaria legati all’emergenza pandemica. In questa circostanza, ad essere eletti all’unanimità sono stati proprio il Segretario e il suo Direttivo regionale, all’interno del quale sono stati eletti ben 3 membri del partito agrigentino di AZIONE: oltre a Calogero Spallino, anche Sara Palermo che si occuperà della gestione della comunicazione social e Sofia Colletti.

Palazzolo, visto il recente progetto presentato dallo stesso Spallino su dei tirocini formativi extra-curriculari e spendibili come esperienza lavorativa per i giovani all’interno degli uffici comunali, ha inoltre affidato al promettente giovane la delega di approfondimento sul tema delle Politiche Giovanili, tematica diretta a livello nazionale dalla Consigliera Regionale dell’Emilia Romagna, Giulia Pigoni, che oggi riveste la carica di Segretaria Regionale di AZIONE.

Queste le parole di Calogero Spallino, Responsabile in Sicilia per l’Organizzazione di AZIONE:“Sono onorato del ruolo affidatomi dal Segretario Palazzolo. Non capita spesso nei partiti politici vedere un Segretario dare un ruolo carico di responsabilità a un giovane. Comprendo da questa scelta che, in Azione, il duro lavoro paga, che non per forza si deve essere legati mani e piedi alla politica. Tutto ciò mi carica di nuove energie e mi riempie di nuovi stimoli, tutte sensazioni che ai giovani oggi mancano per via di una politica troppo clientelare e forse, troppo spesso, patriarcale”.

Calogero Spallino è laureato in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione (UniTo). Ha un master breve in “Geopolitiche del mediterraneo, schiavitù contemporanee, giustizia, riconoscimento” (erogato da UniPa). Attualmente è al III° anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (UniTo). Ha iniziato questa esperienza per pura passione politica dal Piemonte, diventando prima referente tematico locale e poi provinciale. In seguito, tornato in Sicilia dagli studi, ha fondato il primo gruppo di Azione sulla Provincia presso Ribera, diventando in seguito Referente per la Provincia di Agrigento (oggi, ruolo ricoperto dal Neo eletto Segretario Antonino Ferraro).

