Caltagirone, riattivati due ambulatori di Neurologia: diagnosi e follow-up più tempestivi

La riapertura si inserisce nel piano di riorganizzazione della Neurologia, che punta a potenziare il centro stroke, i percorsi per le malattie extrapiramidali, la neuroradiologia e i servizi per epilessia, sclerosi multipla e medicina del sonno.

Caltagirone – Il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Caltagirone rafforza l’offerta assistenziale con la riattivazione di due ambulatori: neurologia generale ed elettromiografia (Emg). Già effettuate oltre 100 visite neurologiche e 80 esami Emg.

Questi due servizi, fondamentali nella diagnosi e nel monitoraggio delle principali patologie neurologiche, contribuiranno alla riduzione dei tempi di accesso alle prestazioni e all’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, assicurando una maggiore continuità assistenziale e un follow-up più strutturato e appropriato.

Gli ambulatori sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite numero verde CUP 800.954.414 o attraverso la piattaforma AspConTe-Prenotazioni, disponibile sul sito www.aspct.it/aspconte/.

Il coordinamento operativo del reparto è affidato a Emanuele Caggia, specialista in neurologia con esperienza pluriennale in neurofisiologia clinica. Ha maturato una solida competenza operativa e gestionale presso l’Asp di Ragusa, ora in comando al Presidio di Caltagirone.

«La riattivazione di questi ambulatori rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio – ha dichiarato Caggia -. Vogliamo rilanciare il nostro reparto, consolidando quanto già realizzato e potenziando ulteriormente i servizi per rispondere in maniera sempre più appropriata e soprattutto tempestiva alle esigenze di salute della comunità».

I due ambulatori si aggiungono a quelli già attivi dedicati a elettroencefalogramma (Eeg), demenze e cefalee.

«È un risultato importante – spiega il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio – frutto di una programmazione attenta e del costante impegno del reparto, che anche nei momenti più complessi ha continuato a garantire servizi essenziali ai pazienti. Oggi il nostro lavoro si arricchisce di nuove energie e competenze professionali. Continueremo con determinazione a potenziare i servizi e a sviluppare percorsi sempre più efficaci e integrati, rispondendo in modo puntuale alle esigenze del territorio».

La riapertura degli ambulatori si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione del reparto di Neurologia, volto a rafforzare la rete assistenziale e a valorizzare l’Ospedale di Caltagirone come centro di riferimento. L’obiettivo è offrire tempi di accesso più rapidi, follow-up appropriati e percorsi sempre più integrati con le reti cliniche regionali, garantendo un’assistenza di prossimità, efficace e tempestiva.

Tra i prossimi obiettivi: il rafforzamento del centro stroke, la creazione di percorsi strutturati per le malattie extrapiramidali (come il Parkinson e i parkinsonismi), il potenziamento della neuroradiologia, e lo sviluppo di attività dedicate all’epilessia, alla sclerosi multipla e alla medicina del sonno.

