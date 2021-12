Caltanissetta: Natale, gli eventi da mercoledì 22 a giovedì 24 dicembre

Sulla scia del grande successo del “Rifugio Big Christmas”, il fantastico villaggio natalizio allestito dall’Amministrazione comunale all’ex rifugio di Caltanissetta, la città nissena si prepara per altri tre giorni di eventi che saranno proposti nella fascia pomeridiana, dalle ore 17 alle 19.30 da mercoledì 22 a 24 venerdì dicembre.

I bambini sono coloro che hanno pagato il prezzo più alto in questi quasi due anni di pandemia – dicono il vicesindaco Grazia Giammusso e l’assessore Fabio Caracausi – non poter andare a scuola, non avere il contatto quotidiano con i loro compagni e insegnanti, non poter svolgere attività motoria e sportiva li ha certamente penalizzati. Per questo motivo abbiamo deciso di impiegare tutte le nostre energie in un Natale a misura di bambini, per contribuire anche con i fatti a un immediato ritorno alla normalità, pur consapevoli che dovremo continuare a convivere con il virus Covid-19».

Nel gremito calendario di venti nisseni mercoledì 22 dicembre Babbo Natale arriverà finalmente a Caltanissetta. A bordo della sua slitta farà la sua ufficiale comparsa alle ore 17.30 all’incrocio tra via Maddalena Calafato e via Regina Elena. Accompagnato dagli immancabili Elfi e da un corteo musicale con le bande Albicocco e Verdi si recherà nella sua casa nissena allestita nella Galleria palazzo Benintende (Corso Vittorio Emanuele, 134) dove la sua slitta/carrozza resterà a disposizione di tutti i bambini.

All’interno della Casa di Babbo Natale sarà possibile posare per l’iconica foto, consegnare la propria letterina e divertirsi con gli elfi animatori. Nella zona antistante la Casa di Babbo Natale dal 22 al 24 dicembre sono in programma spettacoli di magia, illuminazione architetturale, bolle di sapone ed esibizioni di zampognari. Mercoledì 22 dicembre, dopo l’arrivo di Babbo Natale, è in programma il concerto canoro della scuola di canto Mast 79 della Maestra Mariangela Rizza che eseguirà un coinvolgente repertorio che spazierà dai grandi classici del Natale ad alcune hit del momento.

Giovedì 23 dicembre dopo la parata di Babbo Natale è previsto il concerto della Glauband formata da giovani artisti nisseni: appassionati e grintosi, hanno unito i loro strumenti per suonare armoniosamente e per associare alla loro solida amicizia un’unica sinfonia di ritmi e note.

Venerdì 24 dicembre sarà l’ultimo giorno utile per fare la conoscenza di Babbo Natale, e per questo grande evento l’Amministrazione comunale ha affidato lo show conclusivo all’Accademia di Formazione e Spettacolo che sarà presentato dal brioso Ernesto Trapanese, trascinante show-man nisseno.

Com. Stam.