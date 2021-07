Pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile la selezione dei progetti ammessi a finanziamento per un valore di 3,2 miliardi. 290 i progetti presentati…… 271 quelli finanziati e tra questi il Comune di Trapani che con due progetti classificati al 92° e al 100° posto, per un totale di 30mln, ha ottenuto questo importante risultato.

Il quartiere Cappuccinelli quindi si prepara ad una serie di interventi che cambieranno il volto di una parte importante della città. Quindi riduzione del disagio abitativo e insediativo, assieme alla promozione di processi di rigenerazione urbana che non si limitano solamente ad interventi infrastrutturali ma con il coinvolgimento del terzo settore, hanno permesso di candidare due progetti che, oltre a riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale sociale, tendono anche a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici al fine di contribuire al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini. Molti i soggetti che a vario titolo hanno dato il proprio contributo, dagli IACP alle Associazioni del terzo settore, a quelle sportive, Parrocchia e Scuola, imprenditori, e anche gli uffici comunali guidati dal dirigente Canale che hanno svolto insieme ai tecnici forniti dagli IACP un pregevole lavoro che ha visto la città di Trapani nella graduatoria all’interno del 30% delle proposte presentate.

“Adesso occorre rimboccarsi le maniche per far si che questa bellissima notizia si trasformi in cantiere per dare le giuste risposte a quei cittadini da troppo tempo dimenticati”, dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida ed il presidente Iacp Vincenzo Scontrino.

Il programma attuerà una serie di interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all’incremento della qualità dell’abitare, mediante un programma di intervento che attribuisce all’edilizia sociale un ruolo prioritario. Interventi nella riqualificazione degli spazi urbani vuol dire innescare processi virtuosi che sono in grado di cambiare il modo di vivere la città, di relazionarsi fra le persone e questo può realizzarsi solo quando vi è una grande lungimiranza da parte degli operatori del terzo settore e degli imprenditori locali che hanno saputo guardare avanti permettendo all’urbanistica di cambiare il modo di vivere la città.

“Abbiamo dunque centrato un obiettivo per il rilancio del nostro territorio che richiede un forte impegno e soprattutto risorse che spesso non mancano, bisogna soltanto avere la capacità di attrarle ed il coraggio di osare – dichiara il sindaco Tranchida – ringraziando anche gli Assessori Patti, Pellegrino, Abbruscato e Safina assieme alla Giunta ed al Presidente Guaiana insieme alla maggioranza consiliare per l’approvazione in extremis del piano triennale contenente entrambi i progetti. “In ultimo, ma primo tra tutti – conclude il sindaco Tranchida – il mio pensiero va all’Architetto Gianvito Mauro, professionista regista dell’intero progetto”.

Com. Stam.