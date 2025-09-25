Cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara: il nuovo Comandante è il Tenente Colonnello Francesca Becchetti

Bologna, 25 settembre 2025 – Passaggio di consegne al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna: alla guida arriva il Tenente Colonnello Francesca Becchetti.

Ad accoglierla il Colonnello Aldo Terzi, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, già Comandante del medesimo Gruppo, unitamente ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Bologna e Ferrara, Generale di Brigata Ettore Bramato e Colonnello Alessandro Di Stefano, alla presenza del personale dei Nuclei Carabinieri Forestale delle due province.

Originaria di Gualdo Tadino, giunta a Bologna nel 2018, ha diretto fino ad oggi l’Ufficio Comando della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna. Laureata in Giurisprudenza e Avvocato abilitato, il Tenente Colonnello Becchetti ha conseguito due Master di II livello in “Scienze della Sicurezza Ambientale” e in “Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale”. Ha inoltre frequentato il 32° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

In precedenza ha ricoperto rilevanti incarichi ad Ancona e a Perugia, maturando un’esperienza articolata che oggi mette al servizio di un reparto che opera su un territorio vasto e complesso che comprende le province di Bologna e Ferrara: “dal comprensorio del Corno alle Scale al Delta del Po, passando per l’area metropolitana di Bologna e la pianura ferrarese – spiega – siamo presenti con 16 Nuclei Carabinieri Forestali, 2 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, 1 Nucleo ed 1 Distaccamento Carabinieri CITES, con complessivi 87 militari effettivi. Una presenza capillare che ci consente di essere vicini alle comunità e di tutelare al meglio l’ambiente e le risorse naturali”.

Con il suo arrivo al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna, l’Arma conferma l’impegno costante nella difesa del territorio, nella salvaguardia ambientale e nella vicinanza ai cittadini.