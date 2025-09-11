Cambio al vertice della Legione Carabinieri Sardegna

Igor Tullio (NSC): “Grazie al Generale Stefano Iasson, guida umana e vicina al personale, e buon lavoro al Generale Francesco Rizzo”

“In occasione del trasferimento del Generale di Divisione Stefano Iasson desidero esprimere, a nome del Nuovo Sindacato Carabinieri, profonda gratitudine per l’impegno e la sensibilità dimostrati durante il suo mandato alla guida della Legione Carabinieri Sardegna”: a dichiararlo è il segretario nazionale della sigla Igor Tullio.

“Il Generale – afferma – ha saputo interpretare il comando con competenza e, soprattutto, con una straordinaria umanità: ho avuto modo di confrontarmi con lui in più occasioni, e posso testimoniare la sua costante attenzione nei confronti dei colleghi, anche in situazioni personali complesse o di disagio familiare”.

“Ha sempre garantito ascolto, disponibilità e concreta vicinanza – prosegue il segretario nazionale – valorizzando il lavoro quotidiano di ogni carabiniere, anche nelle realtà più isolate e difficili della Sardegna: ricordo, in particolare, la sua presenza accanto ai militari nei momenti più delicati, come le visite alle Stazioni oggetto di intimidazioni o in occasione delle festività, quando ha voluto far sentire il sostegno del Comando a tutti”.

“È questo, per noi – osserva Igor Tullio – un esempio concreto di leadership inclusiva e umana: al Generale Stefano Iasson vanno il mio più sentito ringraziamento e l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico a Roma, in qualità di Comandante della Divisione Carabinieri Unità Mobili”.

“Siamo certi – aggiunge – che continuerà a portare avanti con lo stesso spirito i valori fondanti dell’Arma: servizio, rispetto e attenzione per le donne e gli uomini in uniforme”.

La cerimonia di avvicendamento nella Capitale si è tenuta nella giornata di mercoledì 10 settembre.

“Colgo infine l’occasione – conclude – per rivolgere un augurio di buon lavoro anche al Generale di Brigata Francesco Rizzo, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, con la speranza di poter proseguire un dialogo costruttivo e collaborativo nell’interesse del personale”.

Com. Stam. + foto Nuovo Sindacato Carabinieri