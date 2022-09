Cambio alla Direzione dell’Istituto Cervantes: per il prossimo quinquennio la sede di Palermo verrà guidata da Juan Carlos Reche Cala

L’Istituto Cervantes di Palermo (via Argenteria Nuova, 33) presenta il nuovo Direttore della sede siciliana, Juan Carlos Reche Cala, che porterà avanti le programmazioni delle attività accademiche e culturali per i prossimi cinque anni.

Nato a Cordova nel 1976, è ispanista e poeta e, prima di giungere a Palermo, ha diretto l’Istituto Cervantes di Roma.

Per il suo lavoro di traduzione della poesia italiana del Secondo Novecento, ha ricevuto nel 2013 il Premio Nazionale per la Traduzione dal MiC. Ha tradotto, tra gli altri, le opere di Giorgio Caproni, Giovanni Raboni, Maurizio Cucchi.

«Dopo aver portato a termine il mio incarico all’Istituto Cervantes di Roma – dichiara Juan Carlos Reche Cala – è una soddisfazione per me poter mettere in pratica la mia esperienza in Sicilia e soprattutto a Palermo. I lunghi e difficili mesi della pandemia – aggiunge Reche Cala – ci hanno fatto trovare metodi alternativi di condivisione delle attività didattiche e culturali ma ci ha anche fatto comprendere l’importanza dello svolgere le stesse attività in presenza.

Per queste ragioni sono molto emozionato per l’imminente inizio dei nostri corsi accademici, che si svolgeranno nelle aule di via Mariano Stabile, e per le prossime iniziative culturali che animeranno la nostra sede nel cuore della Vucciria, la chiesa sconsacrata di Sant’Eulalia dei Catalani, per la quale ci sono già in programma due grandi eventi, che sveleremo a breve, e che coinvolgeranno importanti istituzioni culturali internazionali. Voglio solo anticiparvi la celebrazione del Día del Cine Español il prossimo 6 ottobre, segnate questa data».

L’Istituto Cervantes è l’istituzione creata dallo Stato Spagnolo nel 1991 con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento della lingua spagnola, diffonderne la cultura insieme a quella ispanoamericana. Ha sede a Madrid e a Alcalá de Henares, città natale dello scrittore Miguel de Cervantes; nel mondo è presente nei cinque continenti con 86 centri. In Italia attualmente si contano 4 sedi: Milano, Roma, Napoli e dal 2006 Palermo.

È possibile consultare tutte le attività proposte dall’Istituto Cervantes Palermo sul sito www.palermo.cervantes.es e sulla pagina Facebook.

