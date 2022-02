Cambio viabilità, nessuna informazione alla città disagi per tutti, il comune non comunica Olivo: solito limite sull’ordinaria amministrazione

CORIGLIANO-ROSSANO (Cs) – Viabilità sperimentale nel tratto di via Nazionale, allo scalo dell’area urbana di Rossano, compreso tra via Lorica e l’incrocio di Corso Italia/via Escrivà.

Tanto i residenti quanto gli utenti di tutti i territori che quotidianamente transitano per mille motivi e necessità esattamente su quella strada sulla quale si registra la maggiore concentrazione di scuole, potevano e dovevano essere preparati ed avvisati per tempo. Ed invece, come spesso capita con questa Amministrazione Comunale, nessuna comunicazione istituzionale ha anticipato questo cambio di segnaletica, preparando l’opinione pubblica.

È quanto denuncia il consigliere comunale e provinciale dell’Udc Adele Olivo facendosi portavoce del disagio diffuso ed evidente che ci si è trovati a subire, improvvisamente, dalla mattina al primo pomeriggio, nell’impossibilità di procedere nel senso di marcia abitualmente seguito e disorientati sulla direzione da prendere.

Senza entrare nel merito della scelta di modificare la viabilità e rivoluzionare il posizionamento di sensi unici, divieti e stop secondo queste nuove disposizioni – sottolinea la Olivo – e dando atto alla Polizia Municipale dell’oggettivo lavoro di orientamento che si sta svolgendo sui punti interessati, sarebbe bastato pre-informare e ripeto preparare la comunità locale e territoriale (attesa la grande frequentazione della nostra città) rispetto a questa importante e sensibile variazione stradale che si stava progettando e mettendo in atto. Cosa che, purtroppo, ancora una volta non è stata pensata e fatta.

Tanto più casi analoghi di informazione di pubblica utilità che di fatto determinano disagi concreti ed inattesi alla popolazione ed ai viaggiatori in genere, sarebbe stato più che opportuno e doveroso prevedere con largo e adeguato anticipo un’iniziativa di comunicazione istituzionale, se possibile rafforzata con l’impiego anche di altri strumenti, così come accade in altre grandi città; atteso che – sottolinea la consigliera – non tutti consultano l’albo pretorio online il quale, come è noto, ha semmai una funzione formale di garanzia di trasparenza e legalità degli atti della pubblica amministrazione più che di effettiva ed efficace comunicazione puntuale e completa ai cittadini.

Del resto – conclude la Olivo – non capiamo quale potrebbe essere stato il problema o l’ostacolo a garantire una puntuale e giusta informazione preventiva a tutti, se non il solito limite di capacità organizzativa e di gestione dell’ordinario, attesa l’ampiezza di iniziative, di strumenti e di attività di comunicazione istituzionale previste dal capitolato in corso, attraverso il quale l’attuale Amministrazione Comunale ha affidato il relativo servizio all’esterno. Forse non sono previste, tra la tantissime richieste all’affidatario, proprio le informazioni di pubblica utilità sul cambio viabilità? – (Fonte: Consigliere Provinciale UDC Cosenza Adele Olivo – Corigliano-Rossano – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.