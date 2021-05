“Weekend al Parco Villa Filippina”: dal mercato vintage ai prodotti artigianali, dai laboratori creativi fino al pranzo e alla musica. Dalla spesa bio e a Km 0 allo sport per adulti e bambini

PALERMO – Torna il “Camden market”, al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) sabato 22 e domenica 23 maggio (dalle 9.00 alle 19.00) con il mercato vintage e i prodotti artigianali, i laboratori creativi e le esposizioni di CreArt Eventi, il pranzo e l’intrattenimento musicale nell’area ristoro del Monsù, la spesa a km 0 e bio con i prodotti locali al “Mercato dei Contadini”, le attività sportive per adulti e bambini di “Sportinvilla”, il rugby per bambini e il minigolf anche per gli adulti.

Sabato 22 e domenica 23 maggio, dalle 9.00 alle 19.00, cancelli aperti del grande spazio verde nel centro storico, con accesso libero senza bisogno di prenotazione .

ECCO IL PROGRAMMA

Nel perfetto stile del “Camden market” di Londra, sia sabato che domenica, dalle 9.00 alle 19.00, spazio agli espositori di prodotti artigianali, di abbigliamento vintage e streetwear, dischi e vinili (nuovi, usati e da collezione). In collaborazione con il Mod saranno presenti: “Transea dischi”, con migliaia di vinili e dischi nuovi, usati e da collezione. Il “Modwear”, con i suoi capi d’abbigliamento casual e vintage e il brand “From Palermo”, con i suoi capi casual e streetwear. Ancora ci saranno i lavori sartoriali, di restyling e riparazione di Elda Leone, gli occhiali artigianali di “Occhialeria d’arte” e i prodotti artigianali di “Arteinstoffa”.

Nelle due giornate si potrà partecipare al laboratorio creativo d’inglese con Rita Tarantino (Indipendent usborne organiser) e ai laboratori creativi di crochet, decoupage, pittura e riciclo fommy, a cura dell’associazione CreArt Eventi APS. Per il laboratorio d’inglese è consigliata la prenotazione al 328 4158260. Inoltre ci saranno delle esposizioni di oggetti realizzati interamente a mano come bijoux in fimo, chiacchierini e crochet, articoli in fommy, legno e carta.

Sia sabato che domenica c’è la possibilità di pranzare nell’area ristoro del Monsù con pane “cunzato” o con il “tagliere dei contadini”, accompagnati da un buon bicchiere di vino o di birra. Possibilità di gustare le birre “Strammusa”, presente al parco con un punto degustazione e mescita. Oltre ad assistere a momenti di intrattenimento musicale in acustico durante la giornata. In programma: sabato alle 13.00, il live set dei New Standard. Alle 16.30 tocca al dj set di dj Pinello. Domenica alle 13.00 sarà la volta del live set di Antonino Di Marco.

Sabato, dalle 9.00 alle 14.00 possibilità di fare la propria spesa a km 0 e bio al consueto Mercato dei Contadini con prodotti da tutta la Sicilia. Soltanto sabato, dalle 10.30, possibilità per adulti e bambini (non iscritti) di fare attività sportiva con “Sportinvilla” e di partecipare al rugby per bambini. Sia sabato che domenica possibilità di giocare al minigolf per adulti e bambini.

Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19. Per informazioni telefonare al 389 1335731

