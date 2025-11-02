Camera dei Deputati, bando per 15 posti di collaboratore tecnico Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico per esami per la copertura di 15 posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi audiovisivi della Camera dei Deputati.
Oltre ai requisiti requisiti generali prescritti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, il bando prescrive che si debbano avere un’età non superiore a 45 anni ed il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I/le candidatə dovranno inoltre sostenere, ai fini del superamento delle selezioni, una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale.
Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 13 novembre 2025. Per prendere visione del bando completo ed inviare la candidatura clicca qui
