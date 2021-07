Palermo – Domani, alle 10, si terrà il webinar gratuito del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, “Strumenti per lo smart-working”. L’incontro è il primo di quattro eventi formativi in collaborazione con Microsoft Italia.

Il digitale sta dando un nuovo impulso alla ripresa delle aziende italiane, dopo averle supportate nella fase più critica della pandemia. Oggi, le organizzazioni italiane sono alla ricerca di nuovi modalità di crescita e sviluppo che passano dal digitale per modernizzare la produzione, l’erogazione di servizi, la collaborazione con dipendenti e fornitori e aprirsi a nuovi mercati, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della privacy. Per abbracciare tutti i vantaggi della tecnologia servono anche nuove competenze e siamo orgogliosi di affiancare la Camera di Commercio di Palermo Enna nell’iniziativa di formazione legata ai nuovi skill su aree chiave come quello dello Smartworking, cybersecurity, cloud computing e e-commerce per favorire la ripresa e la crescita delle imprese del territorio”, dice Giacomo Frizzarin, direttore della divisione ‘Small Medium and Corporate’ di Microsoft Italia.

“Il primo dei quattro incontri formativi ha come focus tutti gli strumenti che servono ad una maggiore efficienza del lavoro da remoto – aggiunge Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna – A seguito dell’emergenza sanitaria lo smart-working ha rivoluzionato completamente il lavoro degli italiani, con questa apposita formazione vogliamo aiutare le nostre imprese ad utilizzare nuovi strumenti che permettono di rendere il lavoro della loro attività più efficiente e produttivo”.

“Con questo webinar – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – diamo inizio ad una collaborazione con Microsoft Italia della quale siamo particolarmente orgogliosi. Realizzeremo quattro incontri che siamo sicuri avranno un forte impatto sulle imprese del nostro territorio poiché hanno ad oggetto tematiche quali cybersicurezza, cloud, e-commerce e strumenti per gestire al meglio il lavoro da remoto, tutti argomenti centrali nella vita degli imprenditori di oggi”.

Per partecipare alla formazione gratuita online è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/2SCaWecRV22uckkL6 . Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma. All’evento saranno presenti Alessandro Albanese e il Guido Barcellona. La formazione sarà tenuta da: Luca Bombelli, Microsoft Cloud Solution Architect; Fabio Rota, Senior Architect Certified Microsoft of Modern Workplace; Silvio Palumbo – Senior Customer Program Manager Microsoft Italia. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna.

