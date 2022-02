Camera di Commercio Palermo Enna: webinar gratuito su crediti d’imposta per sostenere trasformazione digitale delle imprese

Palermo – “I crediti d’imposta per chi investe in innovazione – Cosa c’è da sapere?” è il titolo del webinar gratuito organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio che si terrà martedì 8 febbraio alle 9.30.

Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 che prevede, per il 2021 e per il 2022, risorse per 23,8 miliardi di euro, sotto forma di crediti d’imposta, per accompagnare e incentivare le imprese nel necessario percorso di digitalizzazione.

“Con questo incontro il nostro Punto Impresa Digitale – sottolinea Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna – si propone di fornire assistenza informativa su tali misure in favore delle imprese del territorio”.

Ad illustrare le finalità del nuovo Piano Transizione 4.0 sarà Annamaria Marconi di Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica, mentre l’intervento di Maurizio Orco, esperto transizione 4.0, sarà focalizzato sui crediti d’imposta per sostenere la trasformazione digitale delle imprese per Beni Strumentali tradizionali e 4.0 (materiali ed immateriali), Ricerca&Sviluppo, Innovazione e Design, Formazione 4.0.

“Sono stati predisposti supporti informativi sulle singole misure del nuovo Piano Transizione 4.0 e le imprese potranno formulare quesiti tecnici, legati alle proprie peculiari esigenze, durante il webinar e, nella fase successiva, attraverso il Pid”, spiega il segretario generale della Camera di commercio Guido Barcellona.

All’incontro online saranno presenti il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per partecipare è necessario compilare il seguente modulo di partecipazione https://forms.gle/7sRRKYMuQ4XRBNcy7. Solamente chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma.

Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale .

