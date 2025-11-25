Campagna della Polizia di Stato “questo NON è  AMORE” , nella giornata internazionale dedicata al contrasto di ogni forma di violenza di genere

Anche oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prosegue l’impegno della Polizia di Stato attraverso la campagna permanente “…questo NON è AMORE”, realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine.

L’iniziativa “…questo NON è AMORE” da anni porta le forze dell’ordine direttamente tra la gente, con una presenza visibile e rassicurante, fatta di accoglienza, ascolto e informazione.

Il Camper della Polizia di Stato, andando nelle piazze, per le strade, nei luoghi di principale aggregazione, mette in questo modo a disposizione dei destinatari finali della campagna, le sue alte professionalità, formate da medici, psicologi e poliziotti attivi sul fronte di indagini per stanare reati commessi in danno di fasce deboli.

Il citato camper della Polizia di Stato, oggi, ha stazionato all’interno del sagrato della Cattedrale, offrendo a chiunque, la possibilità di confrontarsi, anche in modo riservato, con i componenti dell’equipe multidisciplinare e segnalare eventuali situazioni di disagio o episodi di violenza di cui fossero stati testimoni o vittime.

Grande è stata l’affluenza da parte di cittadini, semplici curiosi e scolaresche, queste ultime protagoniste di un flashmob per dire basta alla violenza sulle donne, basta ad un modello sociale che le vede troppo spesso vittime di prevaricazioni fisiche e psicologiche.

Nel corso della mattinata è stato distribuito un opuscolo informativo cartaceo e digitale che garantisce una prevenzione concreta, ricordando che uscire dalla spirale della violenza è possibile: per questo sono presenti numeri utili, indirizzi dei centri antiviolenza, strumenti normativi previsti dal legislatore, storie di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare e molto altro ancora. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, inoltre, sottolinea nella prefazione della brochure che “La violenza contro le donne non è mai un numero: è una vita violata, una dignità calpestata… ogni femminicidio è una ferita che riguarda tutti, istituzioni e cittadini, e che richiede una risposta corale e responsabile.”