Campagna informativa contro le truffe: i Carabinieri incontrano la cittadinanza per offrire consigli utili su come prevenirle

Momperone – La parrocchia dei Santi Pietro e Vittore ha ospitato un incontro informativo sul tema delle truffe tenuto dai Carabinieri alla cittadinanza. Il Comandante della Stazione di San Sebastiano Curone, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, al termine della funzione religiosa, ha offerto consigli pratici su come difendersi da eventuali tentativi di truffa, in cui sempre più spesso sono le persone anziane a essere prese di mira dai malviventi.

Il Maresciallo ha risposto a dubbi e domande, ascoltando esperienze dirette e raccontandone altre come esempio per evidenziare comportamenti da evitare e altri da adottare per eludere la rete dei potenziali truffatori, come rivolgersi sempre e immediatamente al 112.

I Carabinieri e le altre forze dell’ordine, come più volte ribadito nel corso degli incontri e nella circostanza, non richiedono e non sono autorizzati a richiedere denaro o gioielli per nessun motivo, pretesa che deve fare comprendere il tentativo fraudolento dell’eventuale interlocutore e indurre a dare subito l’allarme.

Un altro importante momento di vicinanza fra Carabinieri e cittadinanza oltreché un’occasione per ribadire che l’essere vittime di questi odiosi crimini non deve essere considerato motivo di vergogna e che, in ogni circostanza, la segnalazione alle forze dell’ordine di tentativi di truffa rappresenta uno strumento indispensabile per il contenimento del fenomeno e del più concreto contrasto attraverso le attività di indagine che possono scaturirne.