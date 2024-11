Campagna Tesseramento FMI 2025. #ViviamolaInsieme

#ViviamolaInsieme, in ogni momento della giornata. Scatta oggi, lunedì 4 novembre, la Campagna Tesseramento FMI 2025 grazie alla quale è possibile entrare a far parte di una grande famiglia (quella della Federazione Motociclistica Italiana!)

condividendo la passione per il motociclismo. Il tutto usufruendo dei servizi offerti dalle Tessere FMI, utili sia quando si è in sella che quando si scende dalla moto.

Tesserandosi ad un Moto Club FMI ogni motociclista può scegliere la Tessera FMI che ritiene più adatta tra le diverse soluzioni proposte.

La Tessera Member è pensata per tutti, per chi utilizza la propria moto quotidianamente. Con questa Tessera si ha la certezza di poter contare su coperture assicurative ad hoc e approfittare della moto in tranquillità. Numerosi sono i servizi offerti: un’assistenza stradale di qualità, la possibilità di iscrivere il proprio mezzo al Registro Storico e di partecipare a centinaia di eventi mototuristici previsti in tutta Italia. Inoltre, si può utilizzare per scoprire i molteplici contenuti di FedermotoTV, leggere il mensile FMI Motitalia, ottenere sconti su eventi e prezzi vantaggiosi sia con compagnie di navigazione che con aziende di noleggio aiuto.

Con la Tessera Sport si hanno garanzie di copertura assicurativa infortuni e RCT in occasione di allenamenti in impianti/piste/autodromi omologati dalla FMI per il 2025. Per i più piccoli – dai 6 ai 9 anni – è disponibile la Tessera Minisport con la quale è possibile allenarsi nei Minimotodromi, nelle piste prove omologate, nelle piste Easy e Baby Cross, nelle aree Enduro e Trial e nei crossodromi omologati FMI con copertura assicurativa infortuni e RCT.

Se invece si vuole diventare un vero pilota e vivere l’adrenalina di gareggiare, la scelta migliore è la Licenza Agonistica. Può essere rilasciata a partire dal compimento dell’ottavo anno di età (quindi a tesserati nati dal 2017), previa presentazione del Certificato di Idoneità Agonistica. Confermata per il 2025 anche la Licenza Training, che permette di correre in competizioni a basso contenuto agonistico denominate Training Race.

Per tesserarsi alla FMI è necessario far parte di uno dei 1700 Moto Club presenti su tutto il territorio nazionale affiliati alla Federazione stessa. Molti di questi aderiscono al servizio di Tesseramento online.

Un Moto Club deve essere costituito in forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica; per tutte le informazioni su affiliazione o riaffiliazione alla FMI è necessario contattare il Comitato Regionale di appartenenza o consultare la Circolare FMI 2025. I termini di scadenza sono il 31 dicembre 2024 per la riaffiliazione e il 30 settembre 2025 per l’affiliazione.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo molto felici di annunciare la Campagna Tesseramento 2025. Ci tengo sempre a ricordare che i nostri Moto Club, i nostri Tesserati e i numerosi motociclisti presenti su tutto il territorio italiano sono la base della nostra forza e dei nostri successi. L’obiettivo è quello di confermare e incrementare gli ottimi numeri raggiunti in questi anni, continuando ad essere parte integrante dello sviluppo del motociclismo italiano. Con le nostre Tessere cerchiamo di dare più opportunità possibili ai Moto Club e i Tesserati per poter continuare a coltivare questa grande passione che ci accomuna”.

Tutte le info su Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento sono disponibili sulla Circolare FMI 2025