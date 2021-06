Musumeci: “Siamo al culmine della lotta contro il Covid-19” Anche con l’apertura delle prenotazioni dei cittadini dai 16 anni in su, per le vaccinazioni anti Covid-19, il servizio gratuito di supporto offerto dalla Ugl di Catania rimane sempre operativo.

Nella sede di via Teatro Massimo n° 34, gli addetti sono a disposizione per consentire ai catanesi di prenotare l’appuntamento nei punti vaccinali presenti nel territorio etneo. Il servizio è attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13. “Anche se il target da oggi riguarda fasce di età che sicuramente hanno a disposizione gli strumenti informatici e maggiore dimestichezza nell’utilizzo, abbiamo voluto proseguire l’iniziativa per mantenere alto il livello di sensibilizzazione e fornire informazioni a chi si vuol vaccinare, come punto di riferimento principalmente in città – dice per la Ugl etnea il segretario territoriale Giovanni Musumeci. Siamo nel culmine di questa lotta contro il virus e nella sfida per mettere in sicurezza prima possibile tutta la popolazione, motivo per cui come organizzazione sindacale, impegnata nelle attività sociali, ci sentiamo in dovere di dare il nostro piccolo contributo in favore della comunità così come da impegno preso con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania nel “Tavolo provinciale permanente della salute”.”

