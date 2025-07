Campionati Europei Youth e Under 15: Mininni di bronzo nello slancio della 44 kg

L’Azzurrina chiude 4° nel finale, Mazzilli e Zola chiudono 7° e 8° nella 48 kg YO. Nella seconda giornata di gare ai Campionati Europei Youth & Under 15 di Madrid arriva un’altra medaglia dagli Azzurrini in pedana: a conquistarla è Francesca Mininni che si mette al collo il bronzo nello slancio nella categoria fino a 44 kg Under 15.

Dopo la 6° piazza di strappo con l’unica prova valida a 50 kg, nello slancio la pugliese ingrana il turbo e inanella tre prove valide, di cui la migliore a 67 kg. Per lei un totale di 117 kg, che la piazzano ai piedi del podio. Oro per la moldava Vilcu con 125 kg, argento per la padrona di casa spagnola Ruano Herreros con 122, bronzo per la turca Iremsu con 121.

LE DICHIARAZIONI

“Sono soddisfatta della mia prestazione – dice Francesca – anche se sono convinta che avrei potuto fare di più nello strappo; nelle ultime due alzate ho sentito la pressione della gara e non sono riuscita a portarle a termine. Bene poi però nello slancio, in cui sono riuscita a superare quanto appena accaduto nello strappo e a recuperare. Grazie a tutto il Team tecnico che è stato al mio fianco in gara e nei giorni di allenamento”.

LA GARA DI MAZZILLI E ZOLA

Nel pomeriggio buona prova per altre due Azzurrine in gara: Maria Ginevra Mazzilli e Sofia Zola, entrambe in gara nella categoria fino a 48 kg YO, hanno chiuso rispettivamente al 7° e 8° posto. Per la Mazzilli 61 kg di strappo e 74 kg di slancio per un totale di 135 kg; Zola chiude alle spalle della compagna di squadra con un totale di 128, frutto di uno strappo a 58 kg e uno slancio a 70 kg. Il titolo è andato all’ucraina Malashchuk con 169, l’argento alla bulgara Kostadinova con 160, bronzo alla spagnola Gomez Sosa con 152.

Venerdì

E venerdì prosegue l’avventura azzurra con Carola Serafino, in gara alle ore 12:00 nella categoria 53 kg YO. Sarà possibile seguire la gara sul canale YOUTUBE della Federazione Europea con costanti aggiornamenti sui social federali.

Continuano anche gli speciali su YouPowerTV.com: ogni giorno alle ore 12:00 (con repliche alle 21:30) ci sarà ‘Forza Azzurra’, format condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Youth & U15. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni della giornata precedente, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.

