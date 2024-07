Chiusi ieri i Campionati Italiani Pattinaggio Corsa su Pista con le 1000 sprint Tra i senior titoli per Lollobrigida, Niero, Bramante e Marsili Atleti veneti in evidenza nella manifestazione di San Giorgio delle Pertiche

Oltre ottanta società provenienti da tutte le regioni d’Italia, più di 400 atleti che si sono sfidati per i 34 titoli tricolore in palio. Sono solo alcuni dei numeri dei Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa su Pista 2024, andati in scena nell’ultimo fine settimana, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.

Un evento che ha richiamato, nella splendida cornice del pattinodromo di via Zuanon, tantissimi appassionati in tutte le giornate di gara di venerdì, sabato e domenica. La manifestazione veneta ha regalato un grande show, grazie ai più forti interpreti della disciplina. Tante le conferme sia tra i più giovani, Junior e Allievi, che tra i Senior. Categoria, quest’ultima, che metteva in palio i titoli assoluti e che ha visto il ritorno in gara di Francesca Lollobrigida, alla sua seconda partecipazione in un Italiano, dopo quella di qualche settimana fa a San Benedetto del Tronto. La campionessa romana ha confermato in pista tutta la sua stoffa, portando a casa altre due medaglie d’oro, nella 5000m punti e nella 1000 sprint, incrementando il suo record personale che recita 57 titoli italiani.

Bellissima prova anche per Daniel Niero, che dopo una lunga assenza nelle gare del pattinaggio corsa e al suo secondo appuntamento del 2024, anche lui dopo i campionati strada di San Benedetto, centra il titolo italiano nella 1000m sprint Senior. Grande vittoria per l’atleta veneto. Daniel nella gara di casa si mette al collo una bellissima medaglia d’oro e arricchisce il suo personale palmares. Altra prestazione degna di nota è quella di Duccio Marsili che, pur non essendo al top della condizione fisica, riesce comunque a centrare due bellissime medaglie d’oro che valgono i titoli della 500m sprint e quello, di squadra con i compagni della Mens Sana, nella 3000m americana uomini.

3000m metri americana che, nella prova femminile Senior, vede trionfare le atlete venete della Pattinatori Spinea. La squadra composta da Camilla Beggiato, Selena Cesca ed Elsa Asia Libralesso porta a casa il titolo 2024, con una prova straordinaria, in una delle gare più spettacolari dei Campionati.

Veneto ancora in evidenza e sempre con un’atleta della Pattinatori Spinea. Nella 5000m punti Senior, Matteo Barison sorprende tuttigli avversari e conquista il titolo, davanti ai veterani Daniel Niero e Giuseppe Bramante. Doppia soddisfazione per Barison che può festeggiare il tricolore in casa, lui che vive a Noale, a pochissimi km da San Giorgio.

Nella gara lunga della 10000m Eliminazione Senior maschile va sottolineata la prova da vero fuoriclasse di Giuseppe Bramante che porta in Veneto un’altra medaglia d’oro. L’atleta siciliano gareggia infatti per la società Skating Rovigo. Bramante aggiorna così il suo personale palmares, portando a 35 i titoli e confermandosi quarto italiano nella classifica all time.

Tra i giovani una pagina speciale per Sofia Paola Chiumento (Mens Sana Siena) che si porta a casa il quarto titolo di questi Campionati, dimostrando, da campionessa mondiale, di essere ben più di una promessa, al pari dell’altro Allievo, Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) che domina le gare lunghe, con tre tricolori.

Interessanti anche i risultati sui 1.000 metri Juniores, con Rita De Gianni (Mens Sana Siena) e Giacomo Gobbato (Pattinatori Spinea VE) che, nella giornata conclusiva di ieri, conquistano il gradino più alto del podio rispettivamente per la seconda e la terza volta, nei Campionati di San Giorgio.

“E’ stato un Campionato bellissimo e ricco di spettacolo – è il commento del Commissario tecnico azzurro Massimiliano Presti – grazie anche ad una pista che ha consentito sorpassi e gare davvero emozionanti, quasi di altri tempi. L’Europeo in Belgio è davvero prossimo. L’ossatura della squadra nazionale è già ben disegnata e sono convinto che con qualche innesto importante sapremo dare più energia e solidità ai ragazzi, in un clima positivo e propositivo che mi fa ben sperare per i prossimi grandi appuntamenti internazionali, World Skate Games di settembre, in casa, in primis”.

Tutti i risultati dei Campionati Corsa 2024 di San Giorgio delle Pertiche:

https://www.fisr.it/corsa/risultati.html

Com. Stam. FISR