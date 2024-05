Campionati italiani Windsurfer: alle ore 14 la spettacolare Long – Distance

Spazio alle 12.30 anche per il Paddle Out nel ricordo di Gabriele Marzano – Sarà un trionfo dì tavole a vele questo pomeriggio alle ore 14 quando tutti i circa 100 atleti scenderanno in acqua per la suggestiva e spettacolare long – distance. Il target time per questa prova è fissato in 1 ora e 15 minuti.

Il programma odierno (giovedì 16 maggio) prevede alle ore 12 lo Skipper meeting e 30 minuti dopo il Paddle Out che non è altro che una cerimonia che culmina con un grande abbraccio in mare.

Il paddle-out è una antica tradizione hawaiana, che unisce le persone che hanno il mare nel cuore. Purtroppo lo scorso 11 maggio è venuto a mancare il salentino Gabriele Marzano pioniere del windsurf e persona davvero ben voluta da tutti in questo ambiente.

Gli atleti entreranno in acqua con le sole tavole e si terranno per mano fino a formare un grande cerchio (non troppo distante dalla riva, di fronte all’Albaria).

Ognuno avrà nelle proprie mani un fiore, dei petali, o una piccola corona hawaiana da gettare in acqua alla fine della celebrazione.

Il ricordo di Gabriele sarà all’insegna non della tristezza ma della gioia proprio perché chi l’ha conosciuto lo ricorda con il sorriso.

Ricordiamo che il 50° Campionato Italiano della classe Windsurfer (la più antica classe di tavole a vela) è organizzato dall’Albaria con la preziosa collaborazione del Lauria e terminerà domenica pomeriggio.

Com. Stam.