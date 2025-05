Campionati Mondiali Youth & Junior: Celine Delia Vice-Campionessa del Mondo Junior

L’Azzurra si mette al collo tre medaglie nella categoria fino a 55 kg sulla pedana di Lima Celine Delia conquista il titolo di Vice-Campionessa del Mondo Junior nella categoria fino a 55 kg sulla pedana di Lima.

L’Azzurra è protagonista di una prova eccellente in Perù, dove sigla tutti i nuovi record italiani della categoria fino a 58 kg e si mette al collo tre medaglie: argento di strappo, bronzo di slancio e di nuovo argento nel totale.

LA GARA

Celine Delia è tra le ultime a salire sulla pedana di strappo, dove si presenta con 88 kg, sollevati senza esitazione in prima prova. L’Azzurra se la deve vedere con la cinese Tingna Wei, la taiwanese Chen e l’armena Grigoryan, che ritrova a distanza di pochi giorni dall’Europeo. Mentre però Chen si ferma alla prima prova a 90 kg, le avversarie vanno avanti; l’Azzurra tenta di migliorarsi con 91 kg in seconda prova ma il bilanciere non si incastra, mentre poi salgono al terzo tentativo. Fa meglio di lei solo la cinese Wei con 94 kg (che sbaglia poi i 96), mentre Chen fallisce i restanti a 93 e 94 kg. Nello slancio Delia si assicura la prima prova a 110 e poi lascia andare le sue avversarie prima di rilanciare. Vanno avanti intanto Wei a 112, Chen a 113, mentre Grigoryan fallisce ben due tentativi a 114. Torna l’Azzurra e di nuovo si mette avanti a tutte con 114 alzando ancora una volta l’asticella del record italiano. Si gioca kilo su kilo con la cinese Wei che di nuovo la supera di una lunghezza con 115 e infine torna in pedana l’armena Grigoryan per l’ultimo, estremo tentativo; questa volta il bilanciere dell’avversaria si incastra a dovere con 116, misura che le consente di salire sul gradino più alto del podio di specialità ma al terzo posto nel totale, dietro l’Azzurra con 205. Oro per Wei con 209 kg.

LE DICHIARAZIONI

“Sono super felice – dice con grande soddisfazione a fine gara l’Azzurra – nonostante fossi un po’ stanca dopo l’Europeo ho dato il massimo in pedana e ora mi godo queste tre medaglie. Con Sebastiano Corbu abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo preparato al meglio queste due gare e ho affrontato questa sfida con grande determinazione. Prima dello strappo ero un po’ tesa ma poi una volta rotto il ghiaccio ho proseguito più tranquilla e ci ho dato sotto! I 114 di slancio li ho sentiti veramente bene, infatti mi dispiace un po’ per i 119 ma li farò alla prossima”.

LE PROSSIME GARE AZZURRE

Quella di oggi sarà una giornata densa per la spedizione azzurra con altri tre atleti in gara: Ludovica D’Innocenzo alle ore 16.00 nel gruppo C della categoria fino a 64 kg Youth, Samuele Di Marzio alle ore 20.30 nel gruppo B della categoria fino a 81 kg Youth e Greta De Riso, che chiuderà la spedizione alle ore 23.00 nel gruppo A della categoria fino a 59 kg.

Com. Stam. + foto FIPE